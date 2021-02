Novità del matrimonio a Roma: L’allestimento del ricevimento in stile “La bella e la bestia”

La bella e la bestia è senza dubbio una delle favole Disney che ha segnato l’infanzia di ognuno di noi. Abbiamo seguito con fascino e ammirazione la piccola ma coraggiosa Belle che per salvare suo padre, sceglie di vivere per tutta la vita rinchiusa in un castello con una bestia spaventosa. Ora che siamo cresciute e siamo arrivate al momento del Matrimonio, l’idea di abbandonare la nostra infanzia non ci piace per niente! E allora, io vi chiedo perché non fare un Matrimonio a tema “La bella e la bestia”?

Se la risposta è un Si vi do qualche consiglio per rendere il giorno del vostro matrimonio indimenticabile.

Per prima cosa è importante la scelta della Location, sicuramente per realizzare questo tema fantasioso vi servirà uno spazio con dei bei giardini ampi e curati. Credo che la scelta più appropriata sia Villa Marta che con i suoi tre giardini e piscina riesce a ricreare l’atmosfera stile “Fantasy” da voi tanto sognata. Adesso che avete deciso dove andare, non vi resta che sedervi e fare una bella chiacchierata con il Sig. Tessitore il quale vi proporrà tante idee e dettagli per il vostro matrimonio.

Oltre la scelta della Location vi consiglio di realizzare qui da noi una gustosa confettata che verrà posizionata assieme alle bomboniere con alzatine, fiori e tanti brillantini per rendere il tutto più magico.

Entrando nella sala vi attenderanno tavoli tondi con tovaglia e tovaglioli del colore che più preferite e per quanto riguarda i Segnaposti, che ne pensate di optare per delle mini ampolle contenenti una rosa rossa?

Dopo la squisita cena si passerà al momento “Dance” della serata, anche qui la scelta delle canzoni sarà fondamentale ed anche in questo caso perché non ascoltare il nostro responsabile della musica, vi saprà conquistare con la sua genialità e Professionalità.

Per concludere il vostro evento da favola uno spettacolo laser o le modernissime fontane luminose è praticamente d’obbligo!

Per qualsiasi altra informazione non esitate nel contattarci ai seguenti numeri:

Tel. Ufficio Villa Marta: 06 50 93 45 14

Tel. Sig. Giuseppe Tessitore: 338 68 42 903

http://www.tessitorericevimenti.it