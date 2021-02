Togliere vecchi Tatuaggi

Nel corso del tempo, sul viso, sulle mani e sullo sterno possono comparire macchie di pelle antiestetiche, oppure potresti pensare che il tatuaggio non ci rappresenti più. quindi cosa dovrei fare adesso? Sebbene molte persone credano di poter coprire bene macchie e tatuaggi, i laser sono la soluzione ideale. Soprattutto al MEA, utilizziamo i laser per rimuovere tatuaggi e macchie della pelle in diverse sessioni. In particolare, le macchie scure sulla pelle sono lo scolorimento causato dall’eccessiva melanina, cioè dall’aumento della pigmentazione della melanina nelle zone del viso e delle mani. Le cause della differenza di colore sono diverse:

Esposizione prolungata ai raggi ultravioletti; Usa cosmetici e profumi che causano infiammazioni e melanina eccessiva; Funzione ormonale anormale, specialmente nelle donne; Prendi farmaci fotosensibilizzanti o fototossici.

Tuttavia, poche persone sanno che lo stesso laser può essere utilizzato per rimuovere le macchie della pelle antiestetiche. Il pigmento scuro viene scomposto e quindi eliminato dai macrofagi. In alcuni casi le macchie cutanee possono essere chiare, in questo caso parliamo di macchie scure, come la vitiligine. Questa condizione non può essere trattata con la tecnologia laser, ma può essere trattata con una terapia a bassa luminosità.

Rimozione Tatuaggi : quante sedute necessarie?

A seconda delle dimensioni del tatuaggio e del tipo di pigmento, il numero di trattamenti varia. I tatuaggi neri sono più facili da rimuovere rispetto a quelli colorati. Rispetto ai tatuaggi professionali, ci vuole meno tempo per rimuovere i tatuaggi domestici e non professionali, ei tatuaggi professionali hanno una densità di particelle più elevata. In media, i trattamenti di rimozione del tatuaggio laser Q-Switch vanno da 7 a 10. Tuttavia, il numero di trattamenti varia da persona a persona e spetta allo specialista decidere come rimuovere il tatuaggio.

Rimozione tatuaggi e macchie: Affidarsi solo a specialisti

Quando si scopre di dover rimuovere i tatuaggi e lo scolorimento della pelle, è meglio contattare un centro medico specializzato, come MEA, che utilizzerà i laser per risolvere il problema. In particolare, il laser ha dimostrato di essere il modo più efficace per la Rimozione Tatuaggi Roma con le sue potenti funzioni. Affidarsi a esperti e centri estetici qualificati è la migliore garanzia per ottenere risultati specifici e raggiungere gli obiettivi desiderati (es. Rimozione macchie e tatuaggi) in breve tempo.

