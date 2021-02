Come i tunnel mobili hanno sostituito gli interventi in muratura

Negli ultimi anni, in ambito logistico, si sono moltiplicate le opportunità di acquistare coperture industriali a prezzi ridotti rispetto alle soluzioni in muratura.

Il mercato si è evoluto: le industrie sono alla ricerca di soluzioni rapide e capaci di risolvere le problematiche che si verificano sul quotidiano.

I capannoni mobili permettono di raggiungere determinati obiettivi senza sforzi economici esagerati; vediamo i principali vantaggi delle strutture mobili e le differenze con i capannoni in muratura.

Vantaggi dei capannoni mobili

I capannoni mobili in pvc sono il modo più rapido di predisporre l’azienda di un riparo sicuro sotto il quale parcheggiare mezzi e merci.

La movimentazione delle merci richiede un capannone resistente per contrastare intemperie e alle precipitazioni atmosferiche.

Vediamo il confronto con gli interventi in muratura e sotto quali aspetti è consigliato punto sui capannoni mobili in pvc.

Prima su tutte la modularità. Ogni capannone realizzato in acciaio e pvc può essere in ogni momento ridimensionato, frizionato e riparato. I tecnici specializzati non hanno bisogno di smontare l’intera struttura per intervenire sulla parte strutturale. Perfino il cambio del telo in pvc può essere svolto in pochi giorni senza interventi particolari ed eccessivamente costosi.

Altro punto a favore è dato dalla versatilità delle strutture. I capannoni in pvc vengono realizzati per il deposito temporaneo di merci, come area per il rimessaggio dei macchinari e dei mezzi oppure come area riparata sotto la quale svolgere alcune attività produttive.

Il telo in pvc permette alle realtà industriali un livello di personalizzazione mai visto. Ogni singolo metro di capannone può essere modificato e implementato con lo scopo di migliorare le operazioni logistiche del quotidiano.

Le tensostrutture sono realizzate in tempi brevi se confrontate con gli interventi necessari per la realizzazione di capannoni in muratura.

Ecco che quindi entra in campo l’esperienza nel settore e la manodopera per garantire un lavoro che vada bene negli anni. Nel prossimo paragrafo riportiamo alcuni consigli da seguire per la scelta di un fornitore abile al perfezionamento delle attività logistiche di un’azienda.

Come i produttori di capannoni mobili riescono a migliorare la logistica

Esistono pochi produttori in Italia capaci di fornire alle aziende una soluzione personalizzata sulle reali necessità logistiche.

Tra queste, le principali si occupano della realizzazione di tunnel mobili, capannoni in pvc e tensostrutture telonate che negli anni hanno saputo soddisfare anche le richieste di realtà industriali note in tutto il mondo.

Chi tiene al suo lavoro, realizza dei capannoni esclusivamente utilizzano materiali di altissima qualità e Made in Italy; questo aspetto permette una maggiore sicurezza all’azienda che acquista i capannoni e ai dipendenti che si occuperanno delle attività logistiche.