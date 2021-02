Assistenza Caldaia: a chi Affidarsi

La legge prevede che le caldaie debbano essere regolarmente manutenute ogni due anni per il controllo dei fumi e affidarle ad Professionisti specializzati come un Idraulico Roma.

Le persone che non prendono questi interventi non solo mettono in pericolo la loro salute e sicurezza, ma mettono anche in pericolo la salute e la sicurezza delle loro case o dei vicini, poiché possono verificarsi incendi o avvelenamenti. Non solo: chi non effettua la manutenzione della caldaia e non pulisce regolarmente l’impianto può essere multato dai 3.000 ai 5.000 euro.

Manutenzione Caldaia: a chi Affidarsi

Solo Specialisti possono eseguire la manutenzione caldaie Roma e assistere nella manutenzione del sistema. Sia le aziende professionali che gli idraulici qualificati ricevono certificati speciali che consentono loro di mantenere le caldaie. Oltre alla manutenzione, i migliori idraulici consigliano di prestare attenzione al corretto utilizzo della caldaia. In questo caso è importante installare un cronotermostato per controllare la temperatura e abbassare la temperatura quando non si è in casa o di notte. Ciò impedisce alla caldaia di funzionare sempre alla massima velocità, riducendo così il consumo di bolletta e portando la temperatura ad un livello ideale.

Controllo dei fumi della caldaia

Il decreto n. 74/2013 disciplina il controllo periodico del funzionamento delle caldaie e il controllo dei fumi di olio Il decreto prevede una frequenza di ispezione fissa ogni due anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 Kw ae le caldaie romane assistono combustibili liquidi o solidi. Per impianti con potenze fino a 100Kw, invece, la manutenzione della caldaia deve essere eseguita ogni quattro anni facendo sempre attenzione ai Costi Idraulico Roma.

Per la regolare Manutenzione o Assistenza della tua caldaia puoi rivolgerti a Pronto Intervento Idraulico Roma oltre che per altri Servizi:

In conclusione, controllare la caldaia e fare manutenzione è fondamentale per avere un impianto sempre sicuro, efficiente e a norma di legge.