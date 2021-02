Abiti da sposa 2021: un mondo a parte by Salem Spose Roma

Per il giorno più importante della vita di una donna è indispensabile un abito unico, eccezionale, che valorizzi la figura ma anche che rispecchi la personalità in modo da farla sentire a proprio agio.

Il nostro compito è proprio questo e il lavoro che c’è dietro è enorme: l’empatia necessaria per capire il desiderio che si nasconde dentro di voi e che a volte non sapete perfettamente neanche voi; la pazienza nell‘ascoltare dubbi, incertezze, paure e ansie dell’ultimo minuto; la professionalità di saper esaltare i vostri punti di forza e nascondere quei piccoli difettucci che quel giorno volete assolutamente dimenticare… perché quel giorno tutti i riflettori sono su di voi e non potete non essere perfette!

Volete sapere cosa vi aspetta sposine che avete scelto il 2021 come data per iniziare il vostro sogno d’amore? Quali saranno le tendenze e cosa troverete nel nostro atelier?

Intanto cercheremo di farvi vivere quella magia, quel famoso sussulto al cuore che vi farà capire che è l’abito giusto.

Nei nostri abiti troverete un tocco di lusso esclusivo, abiti romantici senza tempo che reinterpretano in chiave moderna gli stili più classici dove la perfezione si esprimerà nei dettagli del pizzo e dei ricami decorati a mano e nella bellezza delle scollature sinuose sulla schiena.

Troverete una collezione gioiosa con abiti eteri e fluidi dal tocco bohémienne per tutte le spose dallo spirito libero un po’ alternative che sognano un matrimonio su un verde prato, un lussureggiante bosco o in riva al mare, cullate dalla leggera brezza marina.

Troverete anche la bellezza della semplicità per tutte le amanti della naturalezza e del minimalismo e la seduzione della femminilità esaltata da linee avvolgenti e tessuti preziosi.

Troverete l’attenzione nel dettaglio e la cura nella scelta degli accessori che sono parte importante dell’outfit per dare completezza e finalizzare in modo perfetto il proprio look.

Troverete il nostro splendido atelier che è una cornice elegante ma serena dove l’obiettivo è farvi sentire come nel salotto di casa vostra; troverete noi, pronte a consigliarvi e ad accompagnarvi in tutto il vostro percorso per condividere insieme questo fantastico momento nella vita di ogni donna e che ogni donna sogna e merita.

http://www.salemspose.it