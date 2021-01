Segnali di relazioni extraconiugali

Hai notato segnali strani e la tua mente sta tentando di unire un difficile puzzle per cercare una spiegazione a ciò che ti sta succedendo?

Il tuo partner è spesso in ritardo o rimane sveglio fino a tardi per lavoro che sia su turni o no?

Quando il tuo compagno torna a casa, dopo una cena silenziosa, si mette sui Social o comunque su Internet evitando l’affrontare discorsi per strani motivi?

Se sei preoccupato che il tuo partner ti stia ingannando e vuoi scoprirlo segui questi metodi che possono aiutarti capire cosa sta succedendo :

Il Telefono

Il telefono è qualcosa che ci collega per tutta la vita e, col passare del tempo, diventa sempre più importante. Pertanto, sarai sicuro che il loro tradimento sarà consumato anche per telefono e metodi più tradizionali.

Le Amicizie

Chi incontri più spesso? Sono anche tuoi amici? Quando li incontri, cerca di provare ostilità nei loro confronti. Non fare domande dirette. Non metterle da che parte devi scegliere. Ciò che le persone non dicono è utile quanto ciò che dicono. Se l’elenco delle chiamate recenti viene cancellato o bloccato, è possibile accedere a queste informazioni in linea dal proprio account del telefono. Avrai bisogno di una password per accedere al tuo account. La password che può essere utilizzata è stata scelta prima dell’inizio del tradimento, quindi puoi saperlo o indovinare. Controlla la frequenza di utilizzo e il tempo di conversazione. Questi fattori sono stabili o in crescita? Avere queste informazioni ti fornirà indizi sull’evoluzione della situazione.

Il Comportamento

Cambiamenti di stile, gusto o aspetto, perdita o aumento di peso, freddezza, disimpegno o ostilità; rifiuto di parlare di progetti futuri, ricerca di minori responsabilità, scarso interesse sessuale e attenzione che ti concede durante il giorno. Controllare queste modifiche per vedere se la situazione è buona o cattiva? Questi cambiamenti di solito indicano una situazione instabile. Riconosci i cambiamenti comportamentali che si verificano sempre nelle persone che hanno relazioni extraconiugali o che hanno relazioni extraconiugali. Il riconoscimento di segnali fisici e di atteggiamento mostra chiaramente che il tuo partner sta mentendo (purtroppo, nella maggior parte dei casi, guardarsi l’un l’altro con gli occhi non è sufficiente).

L’infedeltà coniugale è una “cosa” molto delicata, ed Elizabeth Wilson ha sottolineato in particolare che la verità deve essere scoperta il prima possibile. In altre parole, il problema deve essere risolto immediatamente. Devi agire immediatamente perché se il tuo partner ti sta effettivamente tradendo, la tua dignità di persona sarà minacciata. E, perché se è innocente, non puoi lasciare che i tuoi dubbi peggiorino l’armonia della tua relazione. Certo, non puoi fare un casino con tutta l’erba, ma statisticamente parlando, l’amante è una donna che conduce il sesso in modo molto libero. È una donna, spesso caratterizzata da uno stile di vita più informale e può avere più partner in un breve periodo di tempo. Questo è il motivo per cui dovresti prendere precauzioni extra quando fai sesso con il tuo partner finché non sai nulla di quello che è successo. Bisogna tener presente che negli ultimi 20 anni un gran numero di immigrati caratterizzati dall’Italia hanno favorito il graduale ritorno di malattie, che sembrano essere state completamente debellate nel nostro Paese. Certo, intendo l’immigrazione clandestina, che avviene di nascosto e non è filtrata da nessun tipo di controllo sanitario. Quando un uomo si impegna in avventure sessuali extraconiugali o occasionalmente ha rapporti extraconiugali, di solito usa il preservativo come sistema di protezione. Tuttavia, i preservativi sono solo un’efficace barriera protettiva per determinati comportamenti sessuali, non tutti i comportamenti sessuali. In linea di principio, la cosa più importante è proteggersi, il che significa sapere cosa è successo. Molte donne che vogliono sapere se il loro partner può essere tradito sono più preoccupate per il loro matrimonio, l’integrità della famiglia (se ci sono bambini) e il trauma causato dalla loro dignità. Tuttavia, in questo caso, anche la salute deve essere la massima priorità. Naturalmente, un uomo che tradisce il suo partner farà del suo meglio per prendere tutte le precauzioni, che crede gli impediranno di essere scoperto. Ad esempio, nella maggior parte dei casi, quando si acquista un regalo per una persona cara, utilizzerà contanti anziché una carta di credito per evitare che la descrizione del prodotto acquistato compaia sull’estratto conto bancario. E cercherà di creare una prova perfetta per ottenere il tempo necessario per visitarla. Tuttavia, ha inevitabilmente lasciato dozzine di segni dietro di sé, che mostravano chiaramente il suo comportamento infedele, anche se non lo sapeva. Pertanto, è solo questione di imparare a identificarli con precisione.

Affidarsi ad un professionista

Il modo migliore è rivolgersi a un investigatore privato Roma serio e qualificato. Dopo un incontro conoscitivo, può valutare il comportamento caso per caso e sviluppare strategie per identificare possibili momenti di incontro. Se la persona ha una relazione extraconiugale, un investigatore privato Roma può fornire documenti fotografici, viaggi in auto e attività condotte in modo confidenziale. Inoltre, in molti casi possono essere determinanti i documenti che possono essere utilizzati anche nell’ufficio legale in caso di separazione e divorzio. Il nostro pool di investigatori privati ??opera in Italia e in altri paesi e può aiutarti a fugare questo sospetto. Per maggiori informazioni su come contattare l’agenzia investigativa Roma, è possibile visitare la pagina “Informazioni di contatto” del nostro sito e fissare un appuntamento.

Verdile Investigazioni | Investigatore Privato a Roma