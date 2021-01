Ringiovanire il viso

Medicina Estetica : Le Origini

La medicina estetica è nata in Francia negli anni settanta ed è giunta in Italia dopo pochi anni. Questa è la cosiddetta “medicina estetica”, che si propone di intervenire e risolvere i difetti del viso e di tutto il corpo attraverso tecniche poco o addirittura non invasive. Al contrario della chirurgia estetica, la medicina estetica non prevede alcun tipo di ricovero, eventuali anestesie o decorsi postoperatori.

Medicina estetica: Valutazione del paziente

Numerosi Medici estetici o centri estetici consigliano prima di valutare eventuali condizioni psico-fisiche di evenuali pazienti usando un’attento e approfondito test di ricerca, cercando di: Ridurre l’ansia; Analizzando i motivi che portano all’intervento di medicina estetica: Valutando la soddisfazione per l’aspetto e gli eventuali punti deboli dell’intervento. Quando si parla di medicina estetica e si ricorre a trattamenti di medicina estetica, è importante avere e ricorrere la giusta autostima.

L’invecchiamento della pelle : I rimedi…

Curare la pelle fin dalla giovane età è il metodo migliore per mantenere a lungo l’elasticità ed il tono ottimale.

Oggi esiste un variegato elenco di terapie Anti-age per prevenire e far fronte all’invecchiamento cutaneo e rendere la pelle immediatamente più giovane, come se si tornasse indietro negli anni. Come detto prima, la bellezza dipende per lo più dalla prevenzione, pertanto i medici estetici consigliano di evitare l’esposizione troppo prolungata al sole, di utilizzare creme solari professionali tutto l’anno, di evitare di fumare troppo e di seguire uno stile di vita sano affiancato ad una corretta alimentazione possibilmente Bio. Se tutto ciò non basta, è possibile nel 2021 adottare trattamenti particolari per contrastare l’invecchiamento della pelle o la rimozione delle macchie sul viso, la rimozione dei tatuaggi o il peeling sul viso. La stragrande maggioranza delle persone che si rivolge alle tecniche di medicina estetica per rimanere giovani più a lungo in maniera naturale, perché si tratta di soluzioni minimamente invasive.

Medicina estetica : I Vantaggi da non Sottovalitare…

Chi si rivolge a un Centro Estetico può contare sulla possibilità di contrastare i segni dell’invecchiamento e ridurre gli inestetismi di viso e corpo, per sentirsi sempre meglio grazie a:

