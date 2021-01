Tessitore Ricevimenti allestisce il Matrimonio natalizio a Villa Marta (villa ricevimenti Roma)

Dicembre è arrivato, non sentite anche voi il profumo dei biscotti fatti in casa e il dolce suono delle campanelle che ci portano al Din Don Dan del Natale?!

Non so voi ma a me il Natale è sempre piaciuto e sin da bambina mi sono detta chiaramente che il mio matrimonio sarebbe stato a tema Natalizio.

Villa Marta è senza alcun dubbio la Location perfetta grazie al grandissimo salone interno di 280 mq che può ospitare fino a 250 persone comode.

Il giardino e il bordo piscina saranno totalmente addobbati ed illuminati con luci bianche e colorate, un grande albero esterno ed interno completeranno l’atmosfera del Natale.

Il tovagliato potrà che essere bianco con un richiamo al rosso intorno al tavolo o con un fiocco sul tovagliolo, oppure una tovaglia interamente rossa con tanto di tovagliolo avente il medesimo colore!

L’angolo della confettata è un elemento al quale non si può di certo rinunciare e visto il tema ci si può giocare mettendo uno sfondo personalizzato con ad esempio una vostra foto durante il periodo Natalizio e sicuramente alzatine, specchi, candele e un tocco di neve finta renderanno il tutto Unico e Magico!

Per le bomboniere la scelta è vasta… Ci sono diversi gadget che si possono regalare come ad esempio delle palline da appendere al proprio albero o dei simpaticissimi gnomi ferma-porta.

Per i segnaposto invece io opterei per delle campanelle o dei mini cappelli del mitico Babbo Natale… Per il resto lasciatevi trascinare dalla magia del Natale e dall’esperienza del Sig. Tessitore il quale saprà consigliarvi per rendere unico e speciale il vostro Matrimonio.

Vi coccoleremo in tutto, dalla cucina (Interna della quale dispone la location) agli allestimenti, dalla musica per ballare ai numerosi spettacoli al taglio torta (Spettacolo Laser/Fontane luminose/Lancio dei palloncini a led…).

