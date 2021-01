Slimboo: come funziona l’integratore al bambù

Nell’articolo di oggi abbiamo deciso di parlarti di Slimboo, il nuovo integratore in compresse 100% naturale che aiuta a perdere peso in modo sano grazie al Bamboo e al Meliloto, presenti tra i suoi ingredienti principali.

In Asia le proprietà dei germogli di bambù, pianta appartenente alle graminacee, sono note da più di mille anni. Dei benefici di questo super-alimento se ne parla persino in un manoscritto cinese risalente al periodo dell’antica dinastia Tang (618-907 d.C.).

Slimboo risulta essere un ottimo integratore da affiancare ai regimi dimagranti in quanto aiuta la digestione, contribuisce alla regolarità del transito intestinale e favorisce l’eliminazione dei gas intestinali. Nell’articolo che segue ti daremo tutte le informazioni su Slimboo, inclusi gli ingredienti che lo compongono e i vantaggi che offre, e potrai trovare anche alcune delle recensioni ed opinioni lasciate sul web dalle persone che l’hanno provato.

Cos’è e quali sono i vantaggi di Slimboo

Slimboo è un integratore alimentare in compresse a base di Bamboo che si compone di soli ingredienti naturali. Tipico della tradizione orientale, il bambù sta cominciando ad essere considerato un superfood anche nel nostro Paese. Si tratta infatti di una pianta dalle mille proprietà che aiuta a perdere peso, contribuisce ad abbassare il colesterolo, supporta il sistema immunitario, regola la pressione e migliora la funzionalità intestinale. Per nulla calorico (apporta solo 20 calorie per 100 g di prodotto), fornisce fibre alimentari che tengono a freno l’appetito e sono fondamentali per la buona funzionalità del tratto intestinale.

L’integratore dimagrante Slimboo è ricco di ingredienti naturali che contribuiscono alla trasformazione del cibo in energia e dunque al corretto funzionamento del metabolismo. L’uso di questo prodotto aiuta a perdere peso perché permette di saziarsi velocemente, evitando di cadere in tentazione nei momenti di noia, di stanchezza e di ansia. Inoltre aiuta a eliminare i gas intestinali in eccesso e può essere usato in caso di gonfiore addominale. Per di più ha proprietà depurative e diuretiche perché riduce il ristagno dei liquidi in eccesso nei tessuti, contrastando così gli inestetismi della cellulite.

Gli ingredienti di Slimboo

Slimboo è l’integratore dimagrante che racchiude nelle sue compresse tutte le proprietà benefiche del Bamboo e di altri ingredienti al 100% naturali che agiscono in combinazione per generare una sensazione di sazietà, accelerare il metabolismo e far perdere peso.

Ecco nel dettaglio quali sono gli ingredienti principali di Slimboo e come agiscono sull’organismo così come riportato nel sito ufficiale https://slimboo.eu:

– Bamboo: la fibra vegetale del Bamboo aiuta a liberare le arterie dalle placche e spazza via il colesterolo. Inoltre tiene a freno l’appetito, accelera il metabolismo e contribuisce a regolare il transito intestinale.

– Meliloto: è una pianta erbacea nota per le sue proprietà drenanti e perché aiuta a ripristinare il microcircolo linfatico. Per questi motivi è indicata per combattere la ritenzione idrica e gli inestetismi della cellulite.

– Ananas: contiene la bromelina, un enzima con proprietà diuretiche e detossinanti in grado di migliorare il microcircolo. È quindi un alleato contro gli inestetismi della cellulite.

– Carrube: originarie del Mediterraneo, le carrube sono dei baccelli che aiutano nel contrastare il colesterolo alto e nel migliorare il transito intestinale. Il merito è dei tannini e delle fibre di cui sono ricche, che hanno anche un effetto importante sulla modulazione dell’assorbimento dei nutrienti e sul controllo dei picchi glicemici.

– Moringa: conosciuta anche come albero del rafano, questa pianta è in grado di aiutare la digestione e di ottimizzare il metabolismo dei lipidi. Inoltre è utile per mantenere a livelli ottimali la pressione sanguigna e per ridurre la sudorazione eccessiva.

L’integratore Slimboo è l’aiuto ideale per coloro che desiderano restare in forma con sicurezza e grazie agli ingredienti naturali.