Purtroppo nella vita succede spesso di ritrovarci di fronte alla scomparsa di una persona; per un motivo o per un altro, non si riesce più a trovare il proprio caro.

Le persone scompaiono per diversi motivi: la persona scomparsa potrebbe avere dei problemi psichici, potrebbe aver avuto un incidente, qualcuno potrebbe avergli fatto del male oppure la persona in questione potrebbe aver deciso semplicemente di tagliare i rapporti con tutte le persone conosciute fino a quel momento.

Molto spesso le persone scomparse non hanno fatto altro che tagliare tutti i rapporti volontariamente, proprio per questo motivo è importante porsi delle domande prima di iniziale la ricerca di una persona scomparsa.

Ritrovare una persona scomparsa: le domande da porsi

Le domande da porsi prima di iniziare a ricercare una persona scomparsa sono valide esclusivamente dal momento in cui la persona in questione goda di un’ottima salute mentale e che non abbia problemi di alcun tipo.

La prima domanda da porsi quando scompare una persona è la seguente: “Chi era questa persona per me e chi ero io per lui/lei?”

Per esempio, se hai conosciuto questa persona da poco, è possibile che abbia deciso di tagliare i rapporti con te per svariati motivi, che stia benissimo e che non abbia bisogno di aiuto.

Se invece la persona in questione è un tuo parente, tuo marito o tua moglie oppure un tuo amico/amica di lunga data, è il momento di iniziare la ricerca della persona scomparsa. La prima cosa da fare è rivolgersi alle forze dell’ordine ed in caso ad un Investigatore Privato Roma.

Prima di rivolgersi alle forze dell’ordine o ad un’Agenzia Investigativa Roma è importante farsi e rispondere alle domande che sicuramente ci verranno fatte, nella maggior parte dei casi sono le seguenti:

La persona scomparsa soffre di problemi psichici ?

soffre di ? La persona in questione ha problemi di droga o con la legge in generale ?

? Frequenta delle cattive compagnie ?

? Chi è la persona che l’ha visto l’ultima volta ?

? Dove è stato visto l’ultima volta?

è stato visto l’ultima volta? Quando è stato visto l’ultima volta?

è stato visto l’ultima volta? Come era vestito l’ultima volta che è stato visto?

l’ultima volta che è stato visto? Quali sono i luoghi più frequentati dalla persona scomparsa ?

dalla ? Quali sono le persone che frequenta di più?

Una volta che abbiamo le risposte a queste domande, è il momento di passare all’azione.

Rivolgersi alle forze dell’ordine per ritrovare una persona scomparsa

La precedente legge in materia di scomparse di persone ci imponeva di sporgere la denuncia non prima delle 48 ore dal momento della scomparsa della persona; fortunatamente questa legge è stata modificata, permettendoci di sporgere la denuncia in qualsiasi momento nel caso in cui la persona scomparsa possa trovarsi in pericolo.

A questo punto l’unica cosa da fare è recarsi in una delle sedi della Polizia di Stato oppure carabinieri e sporgere la denuncia, rispondendo il più precisamente possibile alle domande che ci verranno fatte, per permettere ai tutori dell’ordine di svolgere al meglio le proprie indagini e recuperare la persona scomparsa il prima possibile.

Un’altra delle possibili vie da seguire è quella di rivolgersi ad un Investigatore Privato Roma: in questo modo avremo a disposizione un professionista del settore che si dedicherà esclusivamente al nostro caso, permettendoci di risparmiare tempo prezioso e tutelare la salute di questa persona.

L’unica cosa che si può fare per “aiutare” le indagini è quello di affiggere in giro manifesti con la faccia, il nome e il modo in cui era vestita la persona scomparsa, creare dei post sui maggiori social network e sperare che qualcuno ci possa aiutare.

Questi erano solo alcuni dei consigli utili per cercare e ritrovare un persona scomparsa: sicuramente le forze dell’ordine o un investigatore privato a Roma sapranno aiutarti in maniera corretta.

Verdile Investigazioni | Agenzia Investigativa a Roma