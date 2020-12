Criolipolisi : Tutto ciò che c’è da sapere

Anche chi sta attento alla dieta e fa sport rischia di trovarsi a convivere con qualche chilo di troppo nelle zone critiche, ovvero braccia, pancia e interno coscia, da cui il grasso è più facile da mandare via. Forse non lo sai, ma oggi si può congelare il grasso in eccesso grazie alle tecniche di Criopolisi a Roma, che puoi sperimentare anche nel Centro Estetico MEA.

La Criopolisi Roma è una tecnica non chirurgica e non invasiva, perfetta per uomini e donne che lottano con i chili in eccesso. Il suo funzionamento si basa sul congelamento delle zone in cui si localizzano grasso e adiposità più ostinate e resistenti ad altri metodi di dimagrimento localizzato. Il congelamento portato dalla criolipolisi avanzata colpisce il grasso sottocutaneo e permette all’organismo di eliminare naturalmente le cellule adipose con il processo dell’apoptosi, senza danneggiare la cute o i tessuti circostanti.

Criolipolisi Roma: come funziona?

La Criolipolisi Roma proposta dal Centro Estetico MEA è un trattamento affidabile e clinicamente testato, che permette di ottenere risultati visibili nel lungo periodo, non ha controindicazioni e prevede tempi di ripresa minimi. Molte volte già con una sola seduta si ottengono risultati apprezzabili e le zone su cui la tecnica è più efficace sono addome, fianchi, culotte de cheval, interno coscia, interno ginocchio, braccia e area del sotto mento.

Una seduta di criolipolisi avanzata è indolore e dura un’ora in cui la persona avverte una sensazione di freddo intenso e un leggero pizzicore nella zona trattata, ma nulla di doloroso e fastidioso. Le cellule senza calore vengono eliminate dall’organismo, che perde in 3-4 settimane il 25% del tessuto grasso con un effetto che dura dai 6 ai 9 anni dopo il trattamento. I risultati?

Chi si sottopone alla Criolipolisi Roma proposta da Centro Estetico MEA ha benefici innegabili, dato che questa tecnica elimina le cellule adipose e migliora la silhouette e la forma del corpo. Ad oggi, la criolipolisi è un trattamento applicato a 5 milioni di pazienti in tutto il mondo con un tasso di soddisfazione pari al 95%. Per questo, attualmente, la criolipolisi è il trattamento mini-invasivo leader nella categoria del body contouring, data l’elevata sicurezza.

Rivolgersi al Centro Estetico MEA per un trattamento di criolipolisi è sicuramente la soluzione di body countouring più adatta per ritrovare la migliore silhouette e tornare in forma.

Perché la Criolipolisi Roma è una tecnica sicura?

La criolipolisi non solo è una tecnica efficace, ma anche sicura dato che non danneggia i tessuti e si pratica su persone in buono stato di salute. Non è adatta, invece, alle donne in gravidanza, in allattamento e nei soggetti che portano pacemaker o altri congegni.

Nel giro di qualche settimana i risultati ottenuti con la criolipolisi sono straordinari in termini di riduzione del grasso superfluo, basta dare il tempo al metabolismo di eliminare gli adipociti con il sistema linfatico e renale. Per le adiposità lievi basta una seduta, nei casi più gravi si può ripetere il trattamento a distanza di 45 giorni.

Infine, il consiglio del nostro centro estetico Roma specializzato in criolipolisi è di seguire un’alimentazione sana e bilanciata per mantenere i risultati nel tempo. Anche se gli adipociti distrutti non si formeranno più, l’aumento di peso causa un aumento di volume delle cellule adipose rimaste.

Perdere i chili di troppo e ritornare in forma è oggi un sogno alla portata di tutti grazie alla criolipolisi e al Centro Estetico MEA a Roma il cui centro si occupa anche di :