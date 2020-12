Tettoie auto per parcheggi: prezzi e normativa delle pensiline auto

Sappiamo bene come avere delle coperture per auto e mezzi sia importante all’interno dei parcheggi aziendali. In questo modo ogni dipendente potrà assicurarsi di avere la propria auto al riparo dalle intemperie e dai vari agenti atmosferici ed i mezzi aziendali possono conservare il loro valore nell’arco del tempo.

La normativa su tettoie e pensiline auto

Come accade per le costruzioni private, anche per le coperture per i parcheggi aziendali è necessario seguire delle leggi che regolano l’edilizia. In alcuni casi potrebbe bastare una semplice richiesta seguita poi dall’autorizzazione a parte del comune, in altri è necessaria la DIA , ossia la dichiarazione di inizio lavori che ogni azienda deve avere presso il comune in cui saranno effettuati i lavori.

Si tratta di una distinzione che si basa sulla valutazione di diversi fattori come: tipo di costruzione, dimensione della costruzione e l’utilizzo che si andrà a fare.

Nella maggior parte dei casi, le tettoie per auto sono delle strutture che incidono molto sull’assetto già esistente, in quanto vanno a creare nuove superfici coperte permanenti. Solo le costruzioni che possono essere rimosse con facilità rientrano nell’edilizia libera e quindi hanno bisogno solo della DIA.

Tettoie auto: tipologie e modelli in commercio

Le tettoie auto quindi, sono viste come la soluzione migliore per la copertura di aree di sosta. Queste sono progettate per resistere agli agenti atmosferici e possono avere come copertura una membrana in PVC, pannelli fotovoltaici, una lamiera grecata o pannelli coibentati.

Inoltre, ogni copertura può essere personalizzata in base alle proprie esigenze. Ed è per questo motivo che in commercio vi sono numerosi modelli e tipologie. Puoi vedere alcuni modelli di coperture auto di design (come quella in foto) tra le tettoie per auto Tensomarket.

Vediamo insieme le principali tipologie.

Tettoia per auto in ferro / acciaio

La tettoia auto in ferro è formata da carpenteria metallica più un manto di copertura in membrana di poliestere spalmata di PVC. Con questa modello si ha la possibilità anche di scegliere di aggiungere un telo traspirante in modo da creare coperture ombreggianti, oppure aggiungere un telo impermeabile per far in modo che le auto vengano protette da pioggia e grandine. Le coperture per auto in ferro / acciaio sono perfette sia come coperture fisse che come coperture mobili per auto. Sono il modello ideale per riparare ogni auto dalle azioni degli agenti atmosferici.

Tettoie per auto in legno

Le tettoie in legno risultano essere molto resistenti anche se necessitano di molta manutenzione per mantenere intatto il loro stato. Infatti si tratta di un tipo di struttura che molto spesso vede su di sé gli effetti della pioggia e delle intemperie che causano un’alterazione della struttura e un cambio di colore. Il trattamento perfetto per le tettoie in legno è quello fatto utilizzando sostanze basate sull’impregnatura in autoclave.

Pensiline fotovoltaiche

Su un posto auto è possibile installare un pannello che da solo ha la possibilità di sviluppare circa 1,7 kWp. Si tratta di un fattore molto importante nel momento in cui quest’installazione viene fatta su più posti auto, in modo da produrre da soli la propria energie elettrica e di ottenere una fama di azienda green. In poche parole, i moduli che vengono installati, non solo fanno ombra alle auto, ma sono anche in grado di produrre energia elettrica.

Le pensiline fotovoltaiche portano molti sono i vantaggi. Vediamo insieme quali sono:

Produzione di energia in modo pulito;

Notevole risparmio nella bolletta;

Valore aggiunto all’immobile su cui viene fatta questa installazione;

Ottenere un’immagine green e contribuire alla sostenibilità energetica;

Possibilità di installare anche un punto di ricarica per le auto elettriche;

Rivendere l’energia non utilizzata.

Quindi, come abbiamo visto, le pensiline per auto fotovoltaiche uniscono, nel modo migliore, l’utile al dilettevole, dando comunque una mano al nostro caro pianeta terra.