Le ferramenta a Torino rinnovano i loro servizi online

Non smettere di prenderti cura della tua casa

La casa è uno dei posti in cui passiamo più tempo, di conseguenza sentirsi al sicuro al suo interno e prendersene cura gioca un ruolo molto importante. Che sia per necessità o per Hobby dovremo sempre poter avere la possibilità di disporre di tutto il necessario per curarla e mantenerla come vorremmo.

Da sempre le ferramenta a Torino, servono privati, artigiani e aziende, disponendo di una vasta gamma di prodotti, tra cui si possono trovare articoli per la casa, utensili, elettroutensili, accessori per carrelli, articolo per il modellismo, sistemi di fissaggio professionali, scale, trabattelli, coltelleria, alcuni servizi come la duplicazione chiavi e molto altro.

Molte storica ferramenta a Torino hanno da poco inaugurato i loro negozi online per colmare la distanza con i clienti. Lo scopo dichiarato è portare parte del business sul web in modo da soddisfare la domanda dei clienti direttamente da casa e in tutta sicurezza.

Si tratta di e-commerce particolarmente intuitivi e facili da usare per la maggiorparte dei casi. Con un paio di click si passa infatti in maniera fluida dai prodotto in catalogo all’acquisto. Il pagamento può essere fatto agevolmente e in tutta sicurezza i metodi di pagamento più utilizzati sono Paypal o bonifico bancario.

Naturalmente, le Ferramenta a Torino sono comunque sempre pronte ad accogliere i propri clienti direttamente in negozio. Certi servizi su misura, come la duplicazione di chiavi o telecomandi, richiedono infatti la presenza del cliente dal vivo.

Vediamo più nel dettaglio alcuni servizi offerti dalle Ferramenta a Torino messi a disposizione della clientela:

ARTICOLI DI FERRAMENTA E HOBBISTICA

Attività che può essere svolta in totale tranquillità solo se si riesce a lavorare in sicurezza e autonomia, è per questo che bisogna rivolgersi ad un buon rivenditore per poter usufruire di articoli di qualità.

MODELLISMO, FERRAMENTA E MINUTERIA

Si tratta di articoli come cacciaviti a bussola, a brugola e a taglio; combi speeder con chiave a forchetta da un lato e chiave a cricco sull’altro; chiavi dinamometriche; bussole; chiavi fisse, combinate e poligonali; chiavi a cricco; lime diamantate; mini torni; mandrini a 3/4 griffe; seghetti; tagliapolistirolo; levigatrici; micro fresatrici; ecc. Articoli di tasselleria, strumenti di misura per tutti gli utilizzi, tantissimi articoli per ricambi idraulici, come raccorderia varia, miscelatori, sifoni, tubi flessibili, ecc.

SERRATURE

Serrature per porte blindate di ultima generazione, di modo che si possa scegliere la più adatta alle tue esigenze.

DUPLICAZIONE CHIAVI E RADIOCOMANDI

Essere in grado di riprodurre tutte le tipologie di chiavi, con l’obiettivo di rispondere anche ai più elevati standard di sicurezza.

Lo stesso vale per i radiocomandi di cancelli, ovvero riuscire a duplicare la quasi totalità delle versioni attualmente in commercio riuscendo anche solo a ripristinare i tasti danneggiati dei radiocomandi.

ELETTROUTENSILI

Ampissima gamma di elettroutensili di alta qualità, all’avanguardia in fatto di prestazioni e affidabilità.

Le Ferramenta a Torino si confermano vicino alle esigenze dei propri clienti rimanendo sempre al passo con i tempi, grazie ai nuovi store online.