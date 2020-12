Innovazione e tradizione degli abiti da sposa

Il matrimonio è senza alcun dubbio il passo più importante da compiere nella vita di coppia e proprio perché è un giorno unico e irripetibile, bisogna programmare tutto per tempo!

Il Sig. Tessitore Giuseppe ogni anno organizza delle serate di “Assaggio” per tutte le coppie di sposi che prenotano presso la nostra Location di Villa Marta (zona Acilia, Casal Palocco in Via Tommaso Traetta 141 Roma)

Come si presenterà la Villa e cosa accadrà nel corso della serata?

La Location si presenterà completamente illuminata da tantissimi fari a Led colorati, camminerete per un viale circondato da un giardino rigoglioso per poi passare dal bordo piscina sino ad arrivare in sala, dove si svolgerà gran parte della serata.

Appena entrati nel salone troverete tutti i dipendenti della Tessitore Ricevimenti che gestisce Villa Marta, segretarie e Maître che vi accompagneranno al vostro tavolo a due!

Inizieremo con un piccolo aperitivo per darvi il “Benvenuto” nella nostra Location di Villa Marta.

Non appena tutte le coppie saranno entrate daremo il via alla degustazione delle pietanze. Troverete sul vostro tavolino una cartellina con al suo interno tante proposte per ampliare il vostro matrimonio e una scheda da riempire per indicare i piatti che vi sono piaciuti di più.

Nel corso della serata conoscerete tutto lo Staff che lavora per il Sig. Tessitore e avrete la possibilità di parlare con i nostri fedeli collaboratori (Bomboniere, Fotografo, Dj, Tableau…).

Ognuno avrà la propria postazione, un esempio?! Volete aggiungere il “Caricaturista” ma non sapete a chi rivolgervi e soprattutto il costo, niente paura! Quella sera troverete una persona addetta proprio a questo, sarà a vostra disposizione per consigliarvi e per capire assieme come arricchire la serata, mostrandovi foto e video e lasciandovi andare con in mano le “sue offerte migliori”.

Inoltre avrete la possibilità di assistere ad un vero evento con tanti balli e giochi divertenti per coinvolgere tutte le coppie. Infine per concludere la serata, Villa Marta vi regalerà degli spettacoli al taglio torta come le bellissime Fontane Luminose montante sul tetto della sala e lo spettacolo Laser che vi lascerà con lo stupore negli occhi!

Sig. Tessitore. 338 68 42 903

Ufficio Villa Marta. 06 50 93 45 14

Villa ricevimenti Roma – Villa Marta by Tessitore – Matrimonio a Roma firmato Tessitore

http://www.tessitorericevimenti.it