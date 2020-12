Cerchi un Idraulico? A chi affidarsi

Sostituzione Scaldabagno Elettrico Roma: le componenti

Il boiler o scaldabagno ad accumulo è uno scaldabagno elettrico che riscalda l’acqua sanitaria e si compone di:

serbatoio smaltato di diverso volume;

ingresso acqua fredda e uscita acqua calda;

resistenza immersa nell’acqua da scaldare;

termostato che attiva la resistenza elettrica per mantenere la temperatura dell’acqua impostata;

anodo, che protegge dalla corrosione;

morsettiera per la connessione elettrica;

spia luminosa che segnala il riscaldamento;

rompigetto che mantiene un grande volume d’acqua a temperatura costante.

Il volume dello scaldabagno elettrico va da 30 litri ad oltre 250 litri a seconda del numero di persone che utilizzeranno l’acqua calda sanitaria. La capacità del boiler è un elemento da valutare in fase di Sostituzione Scaldabagno Elettrico Roma e dipende dalle abitudini di consumo di acqua calda e dai componenti della famiglia. Di solito un Idraulico Roma considera 50 litri a persona, dato che la doccia consuma da 30 a 60 litri, mentre per riempire la vasca si consumano 150 litri d’acqua e sono 5 i litri che vanno via lavandosi le mani

I nostri idraulici consigliano di usare la seguente formula per definire il volume di acqua totale giornaliero usato. Dividendo il consumo segnato dal contatore per 1,8 si trova il reale consumo di acqua calda del boiler dato che si miscela acqua calda e fredda.

Sostituzione Scaldabagno Roma

In molte case è presente lo scaldabagno ad accumulo, anche chiamato scaldabagno elettrico o boiler dalla capacità che va dai 50 ai 200 litri in base al numero di persone che lo useranno. Vediamo come scegliere lo scaldabagno migliore e alcuni consigli per la Sostituzione Scaldabagno Elettrico Roma.