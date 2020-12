Accordo PROBEST Service e ICIM SpA per la certificazione delle figure professionali

Firmata l’intesa tra la società di servizi di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e l’Ente di Certificazione controllato da ICIM GROUP per la certificazione delle figure professionali e la qualifica dei corsi di formazione.

Al via l’accordo siglato da PROBEST Service (società di servizi di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE) con ICIM SpA, Ente di Certificazione di terza parte (controllato da ICIM GROUP) che, da novembre 2020, prevede la qualifica dei corsi di formazione erogati da PROBEST e la certificazione delle competenze delle figure professionali.

L’accordo rispecchia l’esigenza espressa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE di definire competenze professionali per gli addetti alle attività inerenti il mercato di riferimento di UCIMU.

La certificazione delle figure professionali sarà dunque effettuata da ICIM SpA in piena indipendenza, imparzialità e terzietà e riguarderà varie figure quali tornitori, fresatori, manutentori, imbragatori, assemblatori, programmatori, disegnatori, addetti alla movimentazione e operatori macchine.

Per ognuno dei candidati, ICIM SpA predisporrà un esame composto da teoria, pratica e un colloquio finale, che sarà valutato secondo i criteri e i requisiti previsti dallo specifico schema di certificazione. Gli esaminati risultati idonei riceveranno da ICIM SpA un certificato di figura professionale valido 5 anni (soggetto a mantenimento annuale) e verranno inseriti in un apposito registro, consultabile sul sito www.icim.it.

Per quanto concerne la qualifica dei corsi erogati da PROBEST, ICIM SpA ne verificherà e validerà il contenuto, le competenze dei docenti e la replicabilità nelle diverse strutture (anch’esse oggetto di qualifica da parte di ICIM SpA), sempre in accordo ai requisiti previsti dallo specifico schema di certificazione.

I corsi così come i criteri degli esami di certificazione saranno oggetto di verifica periodica e modificati in caso di aggiornamenti o variazioni di legge, ad esempio nel caso di pubblicazione di una specifica norma UNI.

Dice Gaetano Trizio, Amministratore Delegato di ICIM GROUP e Presidente di ICIM SpA: “L’accordo per la certificazione delle figure professionali formate da PROBEST sostanzia la tradizione dell’eccellenza della manifattura italiana e si inserisce nel segno della cultura per la qualità e la sicurezza che sono alla base del compito istituzionale di un ente di certificazione come ICIM SpA. Nel merito – conclude Trizio – risponde a una delle principali e attuali esigenze dell’industria in termini di ricerca e formazione di figure professionali”.

Alfredo Mariotti, Direttore Generale di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e Vice Presidente di PROBEST SERVICE SpA: “Le aziende associate ad UCIMU si impegnano a progettare dei prodotti innovativi e conformi alle norme di settore. D’altra parte – continua Mariotti – sicurezza e corretto funzionamento di ogni azienda produttiva dipendono anche dalla professionalità e dalla conoscenza delle norme da parte dei propri dipendenti verso i quali vengono investite notevoli risorse per un’adeguata formazione e un costante aggiornamento. A tal fine UCIMU, attraverso la sua controllata PROBEST, ha manifestato l’esigenza di puntare alla certificazione delle risorse umane che operano nel settore del bene strumentale e, più in generale, della meccanica”.

ICIM S.p.A. e? un ente di certificazione indipendente, società controllata al 100% da ICIM GROUP (polo di competenze a maggioranza ANIMA Confindustria, partecipato anche da UCIMU-Sistemi per Produrre). Leader nella certificazione di sistemi qualita?, ambiente e sicurezza e nella certificazione di prodotto (meccanica, termoidraulica, impiantistica, sicurezza antieffrazione) ICIM è anche uno dei massimi esperti nella certificazione dell’efficienza energetica e della sostenibilità. ICIM è anche l’ente di certificazione di riferimento in ambito trasformazione industriale e Industria 4.0: i servizi includono l’attestazione dei requisiti per l’accesso ai benefici fiscali, sicurezza informatica, business continuity, asset management, sicurezza delle interfacce innovative uomo-macchina. Nell’ambito della Certificazione delle Figure Professionali, ICIM è accreditato per numerosi schemi di certificazione volontaria o cogente di operatori nei settori antincendio, gas e f-gas, saldatura e brasatura, gestione dell’energia, sicurezza antieffrazione e casseforti, security, finanza e management.

PROBEST SERVICE SpA nasce nel 1972 come società di servizi controllata da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti a questi ausiliari (CN, utensili, componenti, accessori). L’ampia attività di servizi per le imprese svolta in questi anni, non solo in ambito associativo, ha permesso alla società di perfezionare le proprie competenze specialistiche e di acquisire una solida esperienza sul campo. Oggi PROBEST SERVICE è in grado di sostenere e promuovere la crescita competitiva delle imprese attraverso un’offerta qualificata di servizi di formazione, consulenza e approvvigionamento.