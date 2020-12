Dati e analisi nel white paper di GoDaddy

Negli ultimi mesi si è assistito ad una serie di eventi inattesi che hanno completamente riscritto molte delle nostre abitudini di vita e di consumo. Proprio per quanto riguarda il settore del commercio va detto che, soprattutto a causa della pandemia da Sars-Cov-2, sono radicalmente cambiate le modalità e le dinamiche di acquisto.

Per approfondire questi mutamenti e aiutare le aziende italiane a comprendere le nuove esigenze dei consumatori e la crescente fluidità tra online e offline, Simone Cosimi ha realizzato il white paper gratuito “Gli acquisti online in Italia: dal lockdown allo showdown”, scaricabile online all’interno della rubrica “Punti di vista” di GoDaddy – area che raccoglie approfondimenti e contributi di rilievo realizzati da professionisti del settore digital.

Simone Cosimi, giornalista esperto di tecnologia e innovazione, affronta questo argomento tanto attuale quanto urgente, dato che si è calcolato che il lockdown ha avuto conseguenze equivalenti a quelle di almeno un quinquennio sull’evoluzione digitale di questo settore.

Oggi il 64% delle persone ritiene che internet sia indispensabile per fare acquisti e le ultime statistiche sembrano darne conferma: gli acquisti online di prodotti crescono del 26% e arriveranno a toccare quota 22,7 miliardi di euro, vale a dire 4,7 miliardi in più rispetto al 2019.

Le aziende si trovano dunque a dover affrontare una sfida inedita, tra cambiamenti e trend emergenti che mostrano nuovi aspetti da tenere in considerazione per adeguarsi alle nuove abitudini e ai nuovi valori che guidano oggi gli acquisti dei consumatori. Oltre ad una crescente attenzione per la qualità e la responsabilità sociale, gli italiani sono sempre più etici nelle proprie scelte: per il 95% dei consumatori è importante sapere che i prodotti acquistati provengono da aziende e brand attenti alla sostenibilità.

Questi solo alcuni dei dati contenuti nel white paper, che presenta inoltre analisi e opinioni comparative. Per approfondire questa tematica e conoscere tutti gli altri contributi sulle ultime tendenze del settore digitale è inoltre possibile seguire la rubrica “Punti di vista” sul blog di GoDaddy, utile per cogliere suggerimenti e strategie per far crescere il proprio business online.