A chi rivolgersi per la revisione della caldaia?

Quanto costa la manutenzione ordinaria della caldaia?

Se ti stai chiedendo quali sono i Costi Idraulico Roma e stai cercando un Idraulico

Economico Roma o un Idraulico Roma Pronto Intervento, allora devi sapere che il

costo della manutenzione ordinaria della caldaia va dai 60 agli 80 euro. Il prezzo sale oltre

i 100€ se, invece, si vogliono verificare le emissioni. Tuttavia, l’Assistenza Caldaie Roma

comprende altre spese a cui pensare dopo aver acquistato l’impianto, ovvero:

– costo di prima accensione, collaudo e primo controllo dei fumi: sono poche le

aziende che lo includono nel prezzo di acquisto;

– estensione della garanzia e dell’assistenza programmata, che varia dai 50 ai 100€

di canone annuale. Ad esempio, estendere la garanzia della tua caldaia ti costerà

500€ per 5 anni. Tuttavia, se ti rivolgi ad un Idraulico Onesto Roma saprai che la

caldaia non ha grossi problemi nei primi 5 anni di vita.

Ricorda, l’Assistenza Caldaie Roma e la manutenzione caldaia a gas per riscaldamento

e acqua calda è obbligatoria e va effettuata a cadenza regolare. Entriamo ora nei dettagli.

Manutenzione caldaia a gas: cosa comprende

Quando ti rivolgi a un Idraulico Economico Roma devi sapere che la revisione della

caldaia è come un check up da fare regolarmente nel corso della vita dell’impianto. Una

regolare manutenzione è obbligatoria per mantenere l’impianto sicuro, tuttavia parlando di

manutenzione della caldaia a gas ci riferiamo a due diverse operazioni:

– manutenzione ordinaria della caldaia da parte di un Idraulico Roma per garantire

la sicurezza dell’impianto;

– controllo dell’efficienza energetica, ovvero la verifica dei fumi per assicurare il basso

inquinamento da parte dell’impianto.

Si tratta di due operazioni obbligatorie per legge che, come abbiamo visto sopra, vanno

effettuate con regolarità per non incorrere in pesanti sanzioni che rischiano di superare i

Costi Idraulico Roma. Inoltre, non ogni Idraulico Roma può effettuare le verifiche, ma

solo le ditte abilitate ai sensi del decreto legislativo. Una corretta e puntuale manutenzione

della caldaia è importante per la sicurezza e il funzionamento dell’impianto e va svolta da

un Idraulico Roma specializzato.

A chi rivolgersi per la revisione della caldaia?

Se in caso di guasto è possibile rivolgersi all’Idraulico Roma Pronto Intervento, per la revisione della caldaia ci si deve rivolgere a una ditta abilitata, che metterà a disposizione tecnici competenti e qualificati. Solo così potrai contare su un Idraulico Onesto Roma e, nella maggior parte dei casi è la stessa ditta abilitata a proporsi per la manutenzione dell’impianto e a contattare il cliente periodicamente.

Se non fosse così, è compito del cliente contattare il tecnico per il controllo, verificando più preventivi per trovare l’Idraulico Economico Roma più vicino e competente.

Cosa fa l’idraulico per il controllo della caldaia?

Quando viene contattato, l’idraulico che deve controllare la caldaia verificherà tutta l’apparecchiatura presente con un’attività di Assistenza Caldaie Roma precisa e puntuale, che comprende:

pulizia del bruciatore e dello scambiatore;

controllo della tenuta e dei filtri;

verifica del tiraggio dei fumi;

controllo sulla ventilazione dell’ambiente che ospita la caldaia.

Generalmente l’attività di manutenzione della caldaia comprende un esame visivo dell’area in cui si trova l’impianto e una prova funzionale, che riguarda il generatore e i sistemi connessi.

Con controllo dei fumi, invece, si intende l’analisi delle emissioni per verificare la concentrazione degli inquinanti. Una caldaia pulita è una caldaia che rispetta i limiti di legge e in cui la combustione avviene in modo ottimale. Per legge ogni regione ha un catasto in cui sono registrati gli impianti e a ciascuno è assegnato un numero di riconoscimento.

L’Idraulico Roma incaricato della manutenzione della caldaia trasmetterà telematicamente i dati aggiornando il catasto, anche se questo non è presente in tutte le Regioni italiane.

