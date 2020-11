Fotografo: Uno dei mestieri “moderni” più antichi

Il fotografo è uno dei mestieri relativamente moderni, più antichi di sempre: Infatti questo mestiere è nato in concomitanza con le rivoluzioni industriali.

Esercitare la professione di fotografo è sogno di molti ma mestiere per pochi: Diventare un fotografo professionista infatti, è molto più difficile di quello che si potrebbe pensare, essendo anche un mestiere in un costante sviluppo che va di pari passo con lo sviluppo delle tecnologie più moderne.

Per diventare un fotografo professionista è necessario conoscere la storia della fotografia, conoscere a pieno lo spettro dei colori, saper leggere e sfruttare a pieno la luce, possedere un’attrezzatura adeguata (a partire dalla macchina fotografica fino all’attrezzatura elettrica per generare la luce voluta), essere in possesso di un certificato che attesti le proprie conoscenze (non necessario) ed essere in grado di utilizzare programmi come Adobe Photoshop come un maestro.

Quali sono i diversi tipi di fotografo?

Come ogni mestiere, anche il fotografo ha dei “sotto-mestieri”, che comprendono diversi stili di esecuzione.

Di questi a seconda delle specializzazioni del fotografo e delle necessità del cliente. Ma quali sono questi diversi tipi?

Fotografo pubblicitario: Colui che si occupa di produrre fotografie e immagini volte alla pubblicità

Fotografia Boudoir: Il fotografo Boudoir scatta immagini sensuali volte alla pubblicità per figure come ad esempio modelle di intimo

Fotografo editoriale: Questo è il tipo di fotografo che si occupa principalmente di scattare o ricercare immagini per gli articoli dei quotidiani o delle riviste

Fotografo ritrattista: Questo tipo di fotografo è utile se sei un attore o un’attrice, questo tipo di foto saranno inserite nei tuoi book da presentare alle varie agenzie di ricerca di attori

Fotografo Matrimoni Roma : Questo tipo di fotografo è tra i più comuni, la maggior parte dei professionisti del settore svolge questo tipo di attività. Il Fotografo Matrimoni a Roma si occupa di scattare le fotografie del giorno più bello della tua vita

Ovviamente questi sono solo alcuni dei tipi di fotografo esistenti. Tu ne conosci altri?