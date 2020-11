Abiti da sposa 2020: la tendenza degli abiti da sposa su misura

Un settore in continua evoluzione quello del matrimonio e dei vestiti da sposa, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista organizzativo, di mercato.

Una forte competitività caratterizza gli operatori della produzione di abiti da sposa che vede da un lato marchi internazionali in grado di offrire soluzioni massificate e distribuite sul vasto territorio e dall’altro piccole sartorie artigianali che cercano di competere offrendo servizi esclusivi ed investendo nell’approccio al cliente in termini di personalizzazione dell’abito, disegnato e realizzato su misura.

In questa direzione si è distinto a Roma l’atelier negozio “Dream Sposa” di via Monasterace, diretto dalla famosa stilista Sabrina Maietta.

Tratto distintivo del negozio sposa è l’interpretazione e la soddisfazione delle particolari esigenze del cliente, la personalizzazione, la customizzazione, soluzioni di servizio ad hoc, come ad esempio:

DreamFit: il famigerato brevetto della stilista Sabrina Maietta in grado di rendere il meglio del corpo di ogni donna, non solo in quanto capace di un adattamento sinuoso, ma addirittura promette di accentuare le belle forme e nascondere le meno belle. Una tecnica sartoriale che utilizza una customizzazione correttiva e migliorativa del corpo delle sposine.

Revival Vintage: il servizio pensato per chi possiede già un abito da sposa del passato, appartenuto a qualche persona cara alla sposa che per una questione di affetto, originalità, gusto, viene adattato e trasformato in un vero e proprio gioiello dei giorni nostri, un salto tra passato e presente come è tipico del ritorno delle mode vintage anni 70.

Abiti da sposa per coppie LGBT: l’esclusivo servizio che si propone di fornire soluzioni già studiate e progettate per coppie dello stesso sesso, che a differenza del passato oggi possono convolare a nozze e celebrare la loro unione.

Innovazione, personalizzazione, qualità dei materiali utilizzati e attenzione al cliente gli elementi che hanno permesso al negozio atelier “Dream Sposa” di affermarsi sempre più nel settore sposa a Roma e dintorni, rendendolo un punto di riferimento per chi ha voglia di un servizio premium per il giorno del proprio matrimonio.