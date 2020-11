Truffe telefoniche: Come riconoscerle, come evitarle e come segnalarle

Cosa sono le truffe telefoniche?

Capita anche a te di ricevere telefonate da numeri che non conosci, magari con un prefisso di una città o di una nazione con la quale non hai assolutamente nessun rapporto? Nel 90% dei casi si tratta di una promozione telefonica, nel restante 10% si tratta di spoofing.

Cos’è lo spoofing?

Molte “aziende” usano questo metodo per avere introiti; chiamano ripetutamente un numero telefonico ottenuto in modo più o meno legale, fino a quando la vittima, preoccupata dalle numerose chiamate perse ricevute, richiama uno dei Numeri Telefonici Truffaldini in questione e riceve un notevole addebito sul proprio conto telefonico.

Come evitare lo spoofing e le truffe telefoniche?

Esistono diversi modi per evitare di incappare in queste truffe. Il metodo più semplice e probabilmente il più efficace, è quello di non rispondere mai alle telefonate di numeri sconosciuti con prefissi “strani”, tantomeno richiamarli. Una volta che la chiamata risulta persa, è il momento di controllare chi ha tentato di chiamarti.

Copia il numero in questione e cercalo su qualche motore di ricerca: Se il numero in questione è uno dei Numeri Telefonici Truffa trattati in questo articolo, i primi risultati che appariranno saranno quelli di siti come Tellows (siti creati appositamente per segnalare questi numeri truffa oppure numeri telefonici di call center). Se il numero appare in questi elenchi, blocca il numero e non richiamarlo.

Esistono anche delle specifiche applicazioni per smartphone che contengono elenchi di numeri telefonici di call center e di numeri truffaldini: Quando riceverai una chiamata da uno di questi numeri, l’applicazione scriverà sotto il numero chi vi sta chiamando (ad esempio “call center azienda telefonica” oppure “numero truffa“.

Come faccio a segnalare questi numeri telefonici truffa?

Anche in questo caso esistono due modi: Puoi registrarti e segnalare i numeri truffaldini ai siti preposti, oppure segnarli all’applicazione anti-spam che hai installato sul tuo smartphone, oppure perché no, puoi fare entrambe le cose.

Poniamo fine a queste truffe, organizzati anche tu contro queste persone e segnala i numeri sospetti!