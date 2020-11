L’arte ricorda la grande astrofisica Margherita Hack alla Milano Art Gallery

Ancora una volta la storica Milano Art Gallery di via Alessi 11, spazio espositivo e culturale che da ben 53 anni ospita i più grandi artisti del panorama italiano e non, si fa teatro del concorso artistico “La Signora delle Stelle”. La competizione, che celebra la memoria della grande Margherita Hack, prenderà avvio il 28 novembre e si protrarrà fino al 12 dicembre 2020. Artisti provenienti dall’Italia e dall’estero si contenderanno i premi in palio presentando opere che in qualche modo si leghino alle molteplici e varie passioni della professoressa, astrofisica di fama mondiale ma anche grande amante della natura e degli animali e appassionata di sport. Dalla pittura alla scultura, dalla grafica alla fotografia, i lavori potranno essere ritratti, paesaggi, opere astratte e tutto ciò che secondo la sensibilità degli artisti potrà ricordare e celebrare l’indimenticata e indimenticabile Signora delle Stelle. La manifestazione, patrocinata dal curatore di mostre e grandi eventi Salvo Nugnes, agente e amico della Hack, vedrà il contributo di diverse personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, partendo dal professor Vittorio Sgarbi. Tra gli altri grandi nomi il sociologo Francesco Alberoni, la giornalista già direttrice di Chi e Diva e Donna Silvana Giacobini, l’eminente fisico Antonio Zichichi e ancora Morgan, Don Antonio Mazzi e Amanda Lear. In un momento difficile come quello attuale, iniziative come questa, voluta da Salvo Nugnes per rendere omaggio al patrimonio di conoscenza e sapere lasciato dalla professoressa Hack, svolte nel massimo rispetto delle distanze di sicurezza e delle norme anti-covid, ricordano a tutti l’importanza dell’arte e della cultura come cura per le avversità che la vita può riservare. L’inaugurazione si terrà 28 novembre alle 18.00 nella sede milanese di via Alessi 11 ad accesso gratuito.

Per informazioni sulla mostra e sulle selezioni contattare lo 0424 525190, il 388 7338297, scrivere a artfactory.eventi@gmail.com oppure visitare il sito www.margheritahack.it.