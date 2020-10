Guanti In Lattice Neri: Ecco Come Usarli E Quanto Proteggono

L’utilizzo di guanti monouso è molto più diffusa di quello che si potrebbe pensare. Si tratta di dispositivi di protezione personale ideali soprattutto, per fare in modo che ci sia una protezione rispetto ad agenti chimici o patogeni. Vengono utilizzati in vari settori. In generale, bisogna fare una distinzione tra i guanti in lattice neri e quelli invece classici. La differenza non è grandissima. In generale, l’applicazione di guanti in lattice neri è specifica per alcune categorie professionali rispetto ad altre. In ambito medico ad esempio, si preferisce utilizzare i guanti monouso in lattice bianchi. Però, in altri casi invece quelli neri sono consigliabili. Vediamo le caratteristiche di tale tipi di guanti usa e getta

Guanti In Lattice Neri, Le Caratteristiche

I guanti monouso in lattice sono utilizzati in tantissimi settori, da quello medico fino a quello del settore alimentare. Generalmente, i guanti in lattice neri vengono scelti sempre per la protezione delle mani e sono ideali per la manipolazione di alimenti. Le categorie principali che non utilizzano sono quella alberghiera, carrozzeria, energia, l’estrazione, trattamento dell’aria e lavorazione del metallo. Molto spesso vengono anche utilizzati nella cantieristica navale. La caratteristica dei guanti lattice nero è il fatto che questo dispositivo di protezione tecnico assume un carattere molto più professionale da un punto di vista estetico e formale. I guanti in lattice neri hanno la capacità di poter prevenire eventuali dermatiti e contaminazioni. Hanno la capacità di garantire una protezione a lungo termine hanno un l’interno completamente aderente con la mano. Questi dispositivi di sicurezza sono specifici del settore alimentare. Rientrano sempre però nell’ambito dei monouso, quindi vanno solo utilizzati una volta e non più volte come invece può cadere per altri tipi di guanti. C’è bisogno tanti vantaggi nell’utilizzo di tali dispositivi in modo tale da evitare contaminazioni di ogni genere e anche da proteggere eventualmente da agenti patogeni.

I Vantaggi Dell’utilizzo Di Guanti In Lattice Neri

L’utilizzo di guanti in lattice neri è consigliabile in una serie di settori come quelli già citati. Generalmente, si tratta di dispositivi sempre resistenti a vari agenti patogeni. Rispetto ai guanti monouso in nitrile, quelli in lattice sono meno resistenti alla meccanica e alla chimica. In ogni caso però garantiscono comunque una buona protezione. Sono molto elastici e riescono a garantire un’ottima adesione alle mani. Il guanto, una volta indossato si adatta alla forma della mano di colui che lo sta utilizzando. In più, i guanti in lattice neri proprio come quelli bianchi, riescono a dare una sensibilità tattile garantita per chi utilizza. Oltre ad essere sicuri, sono anche comodi e pratici da utilizzare. E’ importante sceglierli nella giusta misura altrimenti se troppo grandi o troppo piccoli potrebbero rompersi più facilmente del previsto.

Alcuni Svantaggi Nell’utilizzo Dei Guanti In Lattice Neri

L’utilizzo di guanti lattice neri potrebbe comportare degli svantaggi tipici di questa categoria di guanti monouso. Infatti, talvolta, il materiale con cui sono realizzate, ovvero il lattice potrebbe portare a delle allergie molto facili. Le persone, infatti sono spesso allergiche al lattice. Nel settore alimentare, alcuni prediligono i guanti in nitrile proprio per evitare la presenza del lattice che venga anche portata sugli alimenti. Quando si scelgono questi modelli, bisogna sempre verificare però tipo di protezione nonché anche la garanzia del produttore. Ecco perché consigliabile acquistarli sempre da forniture ufficiali e che abbiano il marchio della Comunità Europea. In generale però, le forniture vengono fatte dagli esperti del settore, in modo tale da evitare qualunque tipo di problematica e garantire un ottima riuscita di questo dispositivo di protezione personale in ambito professionale e non solo.§