I benefici di utilizzare gli occhiali anti luce blu

Al giorno d’oggi trascorriamo molto tempo sugli schermi di computer, televisione e altri dispositivi digitali per cui è importante prestare attenzione all’impatto della luce blu che emanano. Circa 6 adulti su 10 manifestano in tal senso sintomi di affaticamento visivo dopo aver utilizzato i suddetti dispositivi per più di 2 ore che comportano anche mal di testa, visione offuscata e secchezza degli occhi. Premesso ciò, se l’argomento ti interessa devi sapere che esistono degli occhiali che includono la tecnologia di filtraggio della suddetta luce blu, e che possono quindi salvaguardare la tua vista e apportare altri notevoli benefici.

Cos’è la luce blu?

La luce blu ha una lunghezza d’onda corta e ciò significa che è ad alta energia. Inoltre devi sapere che si presenta naturalmente nel sole ed è una parte importante del ciclo sonno-veglia. Anche i dispositivi digitali con schermi e strumenti di illuminazione a LED e CFL producono livelli elevati di luce blu. Lo spettro visibile include onde comprese tra i 380 e i 780 nm. Al di sotto di questo intervallo c’è poi la luce ultravioletta e ad un gradino ancora più giù quella infrarossa. Premesso ciò, devi altresì sapere che la luce blu rientra nell’intervallo che va da 400 a 465 nm con i raggi più dannosi compresi tra i 415 e i 455 nm.

Cosa sono gli occhiali anti luce blu?

Gli occhiali anti luce blu sono dotati di lenti che ne limitano l’esposizione e nel contempo includono anche una protezione antiriflesso. La luce blu si trova oggi in telefoni cellulari, tablet, computer, alcune lampadine e persino in quella solare. Detto ciò, devi sapere che è stato dimostrato che questa particolare lunghezza d’onda della luce danneggia potenzialmente la tua retina il che potrebbe portare a problemi di vista. Gli occhiali anti luce blu sono dunque consigliati in quanto possono ridurre il rischio di danni agli occhi e migliorare i sintomi della sindrome da affaticamento digitale. Inoltre per indossare questi occhiali non hai bisogno di una prescrizione medica, poiché non creano problemi di visus anzi offrono una serie di benefici che vale la pena scoprire.

Un utilizzo eccessivo di un dispositivo digitale può portare alla cosiddetta sindrome della visione artificiale (affaticamento della vista), per cui gli occhiali anti luce blu possono fornirti una serie di benefici come ad esempio migliorare la messa a fuoco, ridurre l’affaticamento degli occhi e facendo sentirli meno stanchi migliorando di conseguenza la tua produttività nel lavoro o nello studio. A margine un ulteriore modo per ottimizzare il risultato oltre che indossare i suddetti occhiali è di assicurarti pause regolari dallo schermo.

Dormire meglio

Uno degli impatti più sorprendenti dell’esposizione agli schermi e alla luce blu che emanano è di influenzare negativamente i modelli di sonno. Questo raggio luminoso infatti ha un’alta frequenza di energia che può far aumentare la vigilanza, e ritardare di conseguenza il rilascio di melatonina da parte del corpo che aiuta proprio a indurre il sonno. In generale, dovresti evitare di utilizzare dispositivi con una luce blu una o due ore prima di andare a dormire. Se ciò non fosse possibile, devi sapere che i suddetti occhiali ti offrono anche un altro beneficio ovvero quello di bloccare la luce blu riducendo sensibilmente il suo impatto sugli occhi mentre lavori al computer o guardi un film, e possono alla fine consentirti di andare a letto e ottenere un buon sonno.

La degenerazione maculare è una delle principali cause di cecità, per cui gli occhiali con lenti che bloccano la luce blu possono apportare notevoli benefici alla tua vista evitando o ritardando questa condizione. Premesso ciò, se sei interessato all’acquisto di occhiali anti luce blu devi sapere che li trovi nei vari negozi di ottica oppure sui migliori store online e con l’imbarazzo della scelta sia in termini di design che di colore.