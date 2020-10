Per una guida in sicurezza (affidati alle pastiglie freno Ferodo racing)

Per chi è un’amante e un appassionato di rally saprà quanto è importante procurarsi materiali di prima qualità per allestire la propria macchina, soprattutto per quanto riguarda l’impianto di frenata che esso sia per uso amatoriale, sportivo o professionale.

Uno dei marchi che propone i modelli di pastiglie freni più apprezzati in questo settore è Ferodo racing, garantendo alte prestazioni sia su strade urbane che su strade extraurbane, grazie all’utilizzo di materiali di attrito di alta qualità, permettendo a Auto, kart e moto da corsa di viaggiare in perfetta sicurezza.

Viaggia in sicurezza

Le pastiglie freni Ferodo racing sono molto presenti in abito OE e sono montate su centinaia di modelli di auto tra i più venduti, la loro garanzia e alte prestazioni sono continuamente testate (secondo gli standard e messe alla prova dal laboratorio alla pista nelle 15 strutture di produzione in giro per tutto il mondo.

Si possono trovare in giro numerose testimonianze riguardo la qualità e le prestazioni di questi modelli, oltre a corsi di formazione online, video istruttivi, articoli tecnici e interviste con gli esperti. Questo continua ricerca della qualità ha reso le pastiglie freni Ferodo racing , progettate appositamente per le case automobilistiche, la scelta preferita per guidare sulle strade in sicurezza e comfort.

Tutte le pastiglie Ferodo Racing hanno sulla parte anteriore il loro pedigree OE che ne attesta la validità permettendone il riconoscimento. Puoi trovarle fornite come OE, ovvero come equipaggiamento originale, come OES ovvero come pezzi di ricambio originale, al mercato dei ricambi indipendente e anche ad altri rivenditori di sistemi frenanti.

Vengono prodotte all’anno oltre 40 milioni di pastiglie freni Ferodo racing a livello globale, questo è possibile grazie alle numerosi sedi sparse in tutto il mondo, che oltre a fornire pastiglie si occupano di produrre una vasta gamma di prodotti di alta qualità correlati al sistema frenante, come: tubi e dischi idraulici, liquidi freni, indicatore di usura kit e ganasce.

Novità e qualità

A differenza di molti fornitori Ferodo racing produce interamente le proprie pastiglie grazie anche ai suoi centri specialistici di ricerca, sviluppo e collaudo in Germania e nel Regno Unito. Questa possibilità fa sì che Ferodo racing sviluppi prodotti innovativi e ad alta prestazione come:

L’eco-friction: Pastiglie con tecnologia omologata OE che permette di fornire freni con un contenuto bassissimo di rame, permettendo la riduzione delle emissioni di metalli pesanti.

Pastiglie freni direzionali: Hanno una riduzione della rumorosità, vibrazione e ruvidità dei freni grazie al loro design asimmetrico.

Coat + technology: Prevengono l’ossidazione superficiale consentendo un montaggio immediato del componente

Tecnologia dischi: ha una precisione estrema e alte prestazioni grazie all’unione di una superficie in ghisa ad alto tenore di carbonio e di una campana in alluminio leggero.

Veicoli elettrici: l’introduzione di questi ultimi nel mercato automobilistico ha portato molti cambiamenti per quanto riguarda i freni

Freno a mano elettrico: La presenza di un numero sempre più elevato di EPB (freno di stazionamento elettrico), ha portato ad un cambiamento dei requisiti essenziali per delle pastiglie freno

Scegli il meglio per la tua auto, affidati a dei professionisti del settore