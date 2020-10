Mascherina Lavabile, Quale Indossare E Come Sceglierla

Avete mai utilizzato una mascherina lavabile? La mascherina protettiva è un dispositivo di tipo sanitario, di protezione personale che ha come scopo quella di proteggere e creare una sorta di barriera tra le vie respiratorie il mondo circostante. In commercio esistono vari tipi di mascherine protettive di questo genere. Oltre a quelle monouso realizzate in carta oppure in tessuto-non-tessuto, ci sono anche le mascherine lavabili. La mascherina lavabile è realizzata in stoffa ed è una tipologia di dispositivo che permette il riutilizzo rispetto invece a quelle usa e getta. Vediamo quando è il caso di utilizzare questo tipo di dispositivo e quali sono le sue specifiche caratteristiche.

La Mascherina Lavabile, Le Caratteristiche

La mascherina lavabile si sceglie solitamente per evitare di comprare sempre nuovi dispositivi di protezione personale. Sono realizzati in stoffa, in varie tipologie e talvolta sono disponibili anche in tessuto non tessuto. Tutti questi dispositivi però non si deve pensare che siano lavabili all’infinito. Dopo una serie di utilizzi, sarà comunque necessario comprarne delle nuove. La mascherina lavabile, inoltre rappresenta un vero e proprio vantaggio, soprattutto per coloro che riescono a utilizzarle in contesti non per forza lavorativi. Parliamo di un dispositivo che riesce a garantire una buona protezione rispetto alle particelle esterne. A differenza però delle maschere con filtro, comunque si tratta di una protezione limitata a delle particelle un po’ più grandi rispetto invece, agli agenti patogeni che si potrebbero trovare nell’atmosfera. Spesso, le mascherine lavabili vengono utilizzate soprattutto contro l’inquinamento atmosferico oppure per svolgere delle attività legate al settore alimentare ma non di tipo strettamente industriale. L’acquisto della mascherina lavabile deve sempre tener conto del materiale con cui è stata realizzata. Ecco perché, bisogna verificare che il fornitore, e produttore, sia garantito dalla Comunità Europea. È cruciale per ottenere un prodotto di buona qualità e che non possa essere a sua volta rischioso per la salute.

Mascherine Chirurgiche E Mascherina Lavabile, Le Differenze

Non vi è una differenza ben precisa tra mascherine chirurgiche e uno mascherina lavabile. In realtà, la maggior parte delle mascherine lavabili appartengono alle categorie di quelle chirurgiche ovvero semplicemente progressive. Quando si sceglie però un prodotto che non è usa e getta, ma è realizzato in tessuto, allora si ha anche la possibilità di poterlo utilizzare dopo qualche lavaggio. Nell’ambito della categoria della mascherina lavabile, rientrano talvolta anche alcune mascherine con filtro però bisogna fare particolarmente attenzione a quali sono le indicazioni date dal fornitore in merito a questi prodotti. E’ importante poi utilizzare nel modo corretto mettendo in maniera opportuna. Quando si mette la mascherina bisogna metterla dietro all’orecchio prendendola dei lacci e mai nella parte interna perché altrimenti si correrebbe il rischio di contaminare la parte interna di questo elemento per la sicurezza personale.

Dove Comprare Una Mascherina Lavabile

Dopo aver fatto le opportune considerazioni in base all’utilizzo che bisognerà fare, si può decidere di comprare una mascherina lavabile. E’ possibile comprarla in vari posti. Ci sono rivenditori ufficiali, ma anche le farmacie, mercerie, negozi specializzati. Anche in rete, oggigiorno è possibile comprare differenti tipologie di mascherine lavabili che vengono specificate in ogni utilizzo possibile. Ci sono anche alcune talvolta, con delle determinate caratteristiche anche estetiche, colorate, con dei simboli e degli elementi bene specifici. È importante però chiarire che non si tratta di un dispositivo medico certificato a meno che non è garantito dal produttore secondo i codici previsti dalla normativa vigente. Prima di comprare per questo bisogna fare molta attenzione e poi ci si potrà sbizzarrire nell’utilizzo di questo dispositivo per la protezione individuale.