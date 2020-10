Malessere Improvviso? A chi affidarsi

Ci sono molteplici differenze tra un’Ambulanze Roma e una cosiddetta “pubblica”. Possiamo distinguere i due mezzi di soccorso tra di loro per il tipo di servizio che svolgono, cioè se sono mezzi di base, avanzati, o centri mobili di rianimazione. Potrebbero esistere quindi due mezzi per la rianimazione esattamente identici, pur essendo uno pubblico e uno privato, cioè a carico del sistema sanitario nazionale per il servizio pubblico, e del privato cittadino per il servizio privato.

Si parla dunque di ambulanza privata nel momento in cui è proprio il privato cittadino a doversi fare carico del costo totale del mezzo.

In questo periodo di grande crisi sanitaria dovuta dall’avvento del Covid-19, moltissime persone hanno deciso di affidarsi al Trasporto Ambulanze Roma poiché molte ambulanze pubbliche non erano disponibili per la troppa mole di richieste.

I costi delle Ambulanze Private Roma variano da ambulanza ad ambulanza. Si parte da una base di 0,74 euro al chilometro fino a superare l’euro al chilometro. Il conteggio dei chilometri totali deve tener conto non solo dell’andata, ma anche del ritorno, cioè non solamente il tragitto compiuto con il paziente a bordo, ma anche il tragitto che l’equipaggio dovrà compiere per ritornare alla propria sede.

Puoi richiedere un servizio di Ambulanze Roma ogni volta che riterrai necessario il loro intervento, ad esempio per Trasporto Ambulanze Roma di persone invalide dall’abitazione fino all’ospedale oppure per un malessere improvviso, ma anche come stavo dicendo prima, in caso di possibile contatto con il Coronavirus.

Ambulanze Private Roma: Le dotazioni a Bordo

Il servizio di Ambulanze Private Roma è fornito da un ente privato, quindi sostenuto economicamente dall’utente stesso, che può essere svolto grazie alle stesse identiche attrezzature che puoi trovare all’interno di ambulanze di soccorso pubblico. Non è difficile vedere società private oppure associazioni di volontariato, svolgere le proprie attività con ambulanze di ultima generazione dotate delle migliori e più moderne attrezzature mediche, a volte anche migliori di quelle in possesso di ospedali ed enti pubblici statali o parastatali.

