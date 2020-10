Furti in azienda a chi affidare le indagini

Tra le situazioni per cui le aziende si affidano ad un’Agenzia investigativa Roma ci sono i furti in azienda. Il lavoro dell’investigatore privato permette di accertare l’appropriazione indebita di denaro, merci o beni aziendali facendo luce sull’identità dei colpevoli e raccogliendo prove per far partire le dovute azioni legali.

Pochi sanno, infatti, che il problema dei furti in azienda coinvolge attività di ogni settore e dimensione, dal punto vendita singolo ai negozi della grande distribuzione. Un danno notevole, che porta alla perdita di fiducia tra imprenditore e dipendenti necessaria ad ottimizzare le attività produttive.

Furti in azienda: cosa fare

L’Agenzia Investigativa Roma Verdile si propone come partner degli imprenditori mettendo a disposizione dell’azienda i migliori professionisti e strumenti all’avanguardia per combattere i furti. Grazie al nostro intervento potrai dire addio alle sottrazioni indebite all’interno e all’esterno degli spazi lavorativi, contando su interventi mirati per limitare i rischi e gli impatti del danno.

Sappiamo bene, infatti, come i furti in azienda rappresentino un fenomeno diffuso e riguardino la maggior parte delle imprese, senza differenze di fatturato, dimensioni o settore di business. Inoltre, a commettere il furto in azienda non sono solo clienti o comuni delinquenti, ma anche collaboratori e dipendenti. Non sono rari i casi di sottrazione di prodotti dall’inventario o furti di denaro, carburante, alimenti e dispositivi tecnologici. In tutte queste situazioni un’indagine su misura rappresenta l’unica soluzione efficace.

Furti sul lavoro: come procedere

Il furto sul posto di lavoro porta al licenziamento per giusta causa del dipendente, dato che viene a mancare il rapporto di fiducia alla base degli obblighi contrattuali. Tuttavia, per poter allontanare il lavoratore è importante che un investigatore privato Roma raccolga le prove della sua colpevolezza.

In questo caso la sorveglianza del dipendente non è sufficiente e determina rischi legali per l’impresa, dato che il controllo dei lavoratori deve seguire precise modalità che sono note solo agli investigatori professionisti. Un’indagine sul furto condotta da Verdile Investigazioni porterà non solo alla scoperta del responsabile, ma ti fornirà tutte le prove di cui hai bisogno per far valere i tuoi diritti nel rispetto della legge e in conformità alle norme sulla tutela della privacy.

Controllo dei dipendenti: cosa dice la legge

La legge disciplina il controllo dei dipendenti negli articoli 4 e 38 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori confermando la non possibilità di monitorare l’attività lavorativa per valutare l’efficienza. Questo si integra con i Diritti del Datore del Lavoro, che deve tutelare l’integrità del patrimonio aziendale e che può realizzare video come prova del furto per procedere al risarcimento per giusta causa del dipendente.

Un’altra modalità per verificare il corretto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del cliente, soprattutto per le professioni a contatto con il pubblico è il Mistery Client. L’investigatore privato controlla la persona per verificare la presenza di illeciti e individuare attività che possano portare al licenziamento per giusta causa. Un esempio pratico è il caso dello scontrino, con la cassiera che non emette il documento ed intasca il corrispettivo della merce. Anche in questa circostanza, una prova video o l’intervento di un Mistery Client può portare al licenziamento della dipendente.

Impedire i furti in azienda e l’obiettivo di ogni imprenditore, indipendentemente dalle caratteristiche della sua attività e affidarsi a Verdile Investigazioni significa avere a disposizione strumenti e investigatori privati Roma professionisti a cui affidare le indagini e risolvere finalmente tutti i casi di furto in azienda.

