Gazebo in pvc per giardini e dehors: consigli per l’acquisto

Quando si deve riparare un’ambiente aperto, come il giardino o un terrazzo, vi sono diverse soluzioni: pergole, tettoie, pergotende, tensostrutture a vela e gazebi. Tra le diverse opzioni a disposizione, il gazebo in pvc è uno dei più apprezzati per la versatilità e la facilità d’installazione.

Gazebo in pvc: le caratteristiche principali

Dimensione

La caratteristica più importante da considerare è la dimensione del gazebo. I più gettonati sono i gazebo 10×10, ma è anche possibile ottenere opzioni più piccole, come 3×3, e molto più grandi, come 10×20. I gazebo progettati per i grandi eventi, sono extra large.

Installazione

Una delle caratteristiche più importanti di un gazebo, in particolare quelli smontabili, è la rapidità di installazione. I migliori gazebi pvc sono veloci e facili da montare e smontare. Dovrebbero bastare pochi minuti e una sola persona per montare una di queste coperture.

Durata

Quando si acquista un gazebo da giardino o per il dehor di un locale, si desidera che la struttura duri a lungo, preferibilmente più di una stagione. Le tendo-strutture di bassa qualità tendono a logorarsi nel tempo dopo un’esposizione prolungata al sole, alla pioggia e al vento. Assicuratevi di scegliere un prodotto in grado di resistere alle varie condizioni atmosferiche. Meglio un prodotto più costoso ma duraturo che un gazebo economico che si rovina nell’arco di una stagione.

Tre consigli per la scelta del gazebo in pvc

Dopo aver visto le principali caratteristiche che determinano la scelta di un gazebo, ecco tre consigli da tenere a mente prima dell’acquisto.

1 Scegli il gazebo in pvc a seconda dell’area da coprire

Quando vuoi acquistare una copertura per esterni, che sia per il giardino o per il dehor della tua attività, pensa prima all’area da ricoprire. Calcolare bene le misure dell’area su cui dovrà essere posizionata la struttura è essenziale per evitare problematiche successive. Quando le misure sono standard (es. 3×3, 6×6, 10×10) allora è possibile anche acquistare il gazebo direttamente online. Quando invece si necessita di ricoprire aree diverse, optare per un produttore professionale ti permetterà di avere una copertura completamente su misura.

2 Scegli tra un gazebo in pvc in ferro o legno a seconda delle tue esigenze

La scelta del materiale è estremamente importante. Sul mercato vi sono principalmente: gazebi in ferro e gazebo in legno. La struttura in legno è esteticamente bella ma necessita di una manutenzione continuativa, in particolare quando il gazebo è all’aperto tutto l’anno. Le strutture in ferro permettono invece di evitare la manutenzione e garantiscono allo stesso tempo un’elevata personalizzazione.

3 Metti prima la qualità rispetto al prezzo

Come avrai capito, quando si deve acquistare il gazebo in pvc è importante puntare sulla qualità. Online esistono diversi fornitori di tendostrutture ed è anche possibile realizzare gazebi fai da te. La differenza sta nella qualità dei materiali, e quindi nella durata della struttura. Un prezzo basso significa spesso che i componenti del gazebo (sia la struttura in acciaio/ferro o legno e sia il telo di copertura) sono di bassa qualità. Ciò porta ad un veloce deterioramento, il quale comporterà investimenti successivi per la sostituzione della copertura o per riparare la struttura. Il consiglio è quindi quello di puntare soprattutto alla qualità. Per farlo, optare per un produttore o rivenditore qualificato è sicuramente la scelta migliore. In italia esistono diverse aziende specializzate: una tra tante è l’azienda Metexa che offre la vendita di gazebo in pvc per esterni ad aziende e privati, consigliando il cliente nella scelta del modello e seguendolo dalla progettazione alla posa finale.