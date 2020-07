Varikostan Gel: i benefici della crema contro le vene varicose

Vaikostan è un trattamento cosmetico per vene varicose, ematomi e contusioni muscolari. Può essere utilizzato tutti i giorni per periodi anche lunghi grazie alla sua composizione naturale. Agisce efficacemente sulla microcircolazione di piedi e gambe donando una sensazione di freschezza immediata. Rafforza i vasi sanguigni riducendo l’edema delle gambe, nutre e ammorbidisce la pelle restituendo una sensazione di leggerezza nei casi di gambe pesanti.

Che cosa serve

Applicato tutti i giorni Varikostan gel, grazie all’azione dei principi attivi di origine vegetale, permette di migliorare la salute di gambe e piedi. Grazie all’azione dei suoi principi attivi di origine vegetale allevia i fastidi dovuti alle gambe pesanti e gonfie prevenendo l’edema in molte malattie tra cui l’insufficienza venosa e le vene varicose etc… Può essere utile anche a tutte quelle persone che per lavoro o altri motivi sono costrette a stare in piedi per molto tempo donando un effetto rinfrescante e defaticante immediato e piacevole. La sua azione benefica a carico della microcircolazione sanguigna può essere d’aiuto per gli sportivi per curare piccoli malanni di tipo muscolare come contusioni ed ematomi. Riassumendo l’uso quotidiano di Varikosten Gel dimostra efficacia nelle seguenti situazioni di stress degli arti inferiori:

1) Migliora la circolazione sanguigna di gambe e piedi.

2) Previene gli effetti dovuti alla fragilità capillare e venosa.

3) Agevola il riassorbimento di ematomi, utile nelle contusioni e nelle distorsioni.

4) Favorisce il ricambio cellulare proteggendo e riparando la pelle.

5) Dopo l’applicazione dona immediatamente un gratificante senso di frsco e gambe leggere.



Quali sono i componenti di Varikosten Gel

Come abbiamo già precedentemente citato i principi attivi di questo Gel sono di origine vegetale ed hanno qualità antinfiammatorie e rigenerative, lenitive e rilassanti per le gambe e i piedi. L’estratto di Ippocastano biologico contrasta efficacemente l’insorgenza di malattie dei vasi delle gambe come ad esempio le vene varicose, le flebiti, le trombosi, i crampi, l’insufficienza linfatica e venosa. L’effetto decongestionante e di vasocostrizione può essere utile nel riassorbimento di ematomi, contusioni e distorsioni. L’estratto di Amamelide coadiuvato dalla vitamina B4 fornisce una protezione delle pareti dei vasi sanguigni e sul microcircolo donando una sensazione di piacevole freschezza sulla pelle. L’escina ha la qualità di agire in particolare sul microcircolo con uno spiccato effetto drenante e disintossicante. L’edera e la centella asiatica sono piante spesso utilizzate per la produzione di prodotti da cosmesi ed hanno la peculiarità di donare rilassatezza e freschezza alla pelle di tutto il corpo oltre ad un effetto decongestionante e lenitivo. L’estratto di Arnica Montana e oli essenziali di Menta già conosciute ampliamente per le loro proprietà decongestionanti,hanno un effetto rinfrescante contro ematomi e contusioni e sono efficaci nella cura defaticante e lenitiva degli arti inferiori e dei piedi. L’uso di olii essenziali (Limone e Oliva, olio di sesamo) idratano,nutrono, ammorbidiscono e proteggono la pelle. Il Gel Varikostan non contiene coloranti e sostanze chimiche che possono essere velenose per il nostro corpo. Prodotto completamente in Italia.



Conclusioni e modo d’uso

Varikostan Gel è un prodotto cosmetico di automedicazione e non sostituisce terapie mediche per patologie vascolari degli arti inferiori. La presenza di flebiti o varici devono essere valutate da un medico specialistico vascolare. La sua somministrazione avviene per via topica massaggiando delicatamente con movimenti rotatori fino al completo assorbimento del prodotto. Può essere utilizzato tutti i giorni per prevenire la comparsa di malattie vascolari a gambe e piedi. Accertarsi prima dell’uso di Varikostan Gel effetti avversi di tipo allergico verso i componenti del prodotto cosmetico. In caso di comparsa di arrossamenti, prurito o dolore durante l’applicazione del Gel interrompere la somministrazione e contattare il medico curante per la consulenza del caso.