Principali tendenze di marketing video per il 2020

Prima della pandemia, il marketing video era uno dei principali strumenti utilizzati dagli esperti di marketing per raggiungere e coinvolgere il pubblico. Ora che il pubblico deve rimanere a casa per la propria sicurezza e avere molto tempo per guardare i propri schermi, i video di marketing sono più importanti che mai per le aziende ed è per questo che contattano spesso le video production company

Ecco alcune tendenze che le aziende dovrebbero attuare nelle loro strategie di marketing quest’anno.

Video marketing: investire sui video interattivi

Ci sono milioni di video pubblicitari fluttuanti su Internet che sono semplicemente versioni più brevi di ciò che vedresti in TV. Una cosa che non hai mai visto in TV è un video con contenuti interattivi che invita il pubblico a partecipare. Gli esempi includono contenuti personalizzabili che consentono agli utenti di scegliere il proprio percorso in base alle proprie preferenze, aree in cui gli utenti possono fare clic sul video per ottenere maggiori dettagli e un’opzione di accesso a 360 gradi che consente agli utenti di scorrere all’interno del video per ottenere una visione completa. Questi video sono tracciabili e forniscono alle aziende dati utili per le strategie di marketing future.

I video di Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR) dovrebbero guadagnare popolarità poiché la tecnologia rende più semplice la produzione. L’uso di questi strumenti ora ti aiuta a generare interesse tra il pubblico e a distinguerti dalla concorrenza.

Il vlogging continuerà a crescere

Il vlogging o i blog video rimarranno uno strumento prezioso per catturare l’interesse degli acquirenti poiché desiderano sentirsi in contatto con i marchi da cui acquistano. Aiuta a costruire l’autenticità del marchio dando agli utenti uno sguardo dietro le quinte alle aziende, consente loro di incontrare il team che gestisce l’azienda e dà loro un’occhiata ai nuovi prodotti prima che vengano lanciati.

Esistono molte piattaforme che le aziende possono utilizzare per condividere i propri video e lo streaming live offre ai vlogger la possibilità di diversificare i propri contenuti su base settimanale o giornaliera.

Video acquistabili

Le persone possono fare acquisti online attraverso pagine Web, post sui social media facendo clic sulle immagini dei prodotti e ora attraverso i video che si collegano direttamente ai prodotti. Proprio come con le foto, potrebbe essere possibile acquistare un prodotto facendo clic sulla sua immagine nel video. Fino ad allora, i video sono un modo semplice per semplificare il processo di acquisto, attirare l’attenzione dei clienti e mettere in evidenza prodotti specifici.

Video Marketing: i video sull’istruzione si espanderanno

All’inizio dell’anno c’era un enorme mercato di video educativi e didattici, e questo era prima che alle persone non fosse permesso di lasciare le loro case. Molte scuole e università sono chiuse, ma l’istruzione è ancora disponibile online in formato video. Dai corsi di storia online alle lezioni di Zumba, ci sono contenuti educativi per tutto. Alcuni sono accessibili gratuitamente; altri sono insegnati da professionisti nei loro settori e disponibili a pagamento. Ci sono anche comunità online dedicate a spiegare come usare prodotti specifici. Se non lo stanno già facendo, le aziende possono produrre tutorial video che danno istruzioni dettagliate per i loro prodotti e servizi.

Personalizza il tuo canale YouTube

Un canale YouTube non è solo una piattaforma su cui guardare l’ultimo video del gatto virale, è il secondo motore di ricerca più grande del mondo, proprio dietro Google.

Per presentare professionalmente la tua azienda al tuo pubblico, inizia personalizzando il tuo canale YouTube. Ciò significa avere un’intestazione con marchio con collegamenti ad altri canali di social media, disporre di un trailer di canale nella parte superiore che si riproduce automaticamente all’arrivo dei visitatori e offrire playlist raggruppando video a tema gradito.