Artic Air Cube Climatizzatore Portatile, la recensione

Se siete alla ricerca di un apparecchio che sia pratico ed efficiente per combattere il caldo, potete prendere in considerazione Artic Air Cube. Nei periodi più caldi dell’anno potrebbe essere una soluzione innovativa per combattere l’afa estiva. Artic Air Cube non è altro che un condizionatore portatile dalle dimensioni compatte, è utile per tutte le persone che hanno bisogno di mantenere gli ambienti sempre freschi e sentono l’esigenza di un riciclo di aria. Il suo funzionamento è molto semplice e alla portata di tutti, la tecnica di raffreddamento utilizzata dall’apparecchio esclude a priori l’utilizzo di prodotti che possono essere dannosi. Il motivo per cui è così apprezzato dai clienti è sicuramente la praticità di installazione e di utilizzo, Artic Air Cube (artic-air.it) può essere posizionato in qualsiasi punto della casa, anche sulle scrivanie, ed il getto di aria fresca è totalmente regolabile. La sua struttura piccola e compatta permette il trasporto pratico per poterlo portare sempre con noi.

L’utilizzo di Artic Air Cube è alla portata di tutti perché è veramente elementare, basta semplicemente riempire il serbatoio dell’acqua e collegarlo alla presa. Dopodiché sarà veramente semplice usufruire del suo getto di aria fresca, inoltre possiede tre velocità che possono essere regolate in base alle nostre esigenze e al caldo della giornata. Il punto forte di questo condizionatore portatile risiede nell’autonomia, una volta riempito il serbatoio con della semplice acqua, potrà essere utilizzato per circa 8 ore. Il funzionamento del meccanismo è facile da comprendere, l’aria calda entra nel condizionatore e a contatto col l’acqua evapora e genera aria fredda, questo succede in maniera continuata, producendo aria fredda ogni secondo. Il suo design minimal è adatto a qualsiasi ambiente, non resta che provare per capire che si tratta di un apparecchio molto semplice da utilizzare.



Caratteristiche di Artic Air Cube

Artic Air Cube può essere considerato uno dei pochi condizionatori portatili compatti senza tubo, non è per niente dannoso per l’ambiente e non si alimenta con gas o altri elementi chimici. Il serbatoio contiene fino a 650 ml di acqua e dura per 8 ore, quindi potrebbe essere perfetto per una giornata lavorativa in ufficio. Tra le caratteristiche principali che compongono Artic Air Cube troviamo la ventola silenziosa che può essere programma a seconda delle nostre esigenze attraverso un piccolo display luminoso posto al di sopra dell’apparecchio. Tutti i filtri che sono contenuti nel condizionatore possono essere sostituiti in modo semplice e sono acquistabili direttamente dai rivenditori ufficiali, la durata totale dei filtri dovrebbe essere di circa 6 mesi. I led che sono contenuti nel condizionatore possono essere utilizzati anche come luce notturna.



Artic Air Cube è differente da tutti gli altri prodotti presenti sul mercato, ciò che lo rende unico è il suo sistema di raffreddamento che allo stesso tempo è ecologico, infatti è un apparecchio che non consuma molta energia. Su tutti i forum di tecnologia è presente una recensione con delle opinioni riguardo Artic Air Cube e tutti i clienti sono molto soddisfatti del prodotto.