Raggiungere e scoprire la Corsica in Traghetto dall’Italia

Nel bel mezzo del mediterraneo si erge la Corsica con le sue spiagge, monumenti e paesaggi paradisiaci. Meta perfetta per scoprire tradizione millenarie e per chi vuole semplicemente rilassarsi e godere di tutte le bellezze presenti sul territorio.

La Corsica è circondata da acque cristalline accompagnate da spiagge immense caratterizzate da una sabbia chiara e fine. La grande bellezza delle baie semi deserte sono sicuramente un toccasana per l’anima, il parco naturale regionale della Corsica copre una buona parte dell’isola, quasi i due terzi, che offre ben cinque riserve naturali e parchi marini incantevoli.

Una particolarità che caratterizza la Corsica è il fatto di essere un’isola prevalentemente montuosa, di fatto il cuore dell’isola, la montagna scenario naturale delle caratteristiche case di pietra uniche al mondo. Napoleone ribadiva sempre che avrebbe potuto riconoscere la sua isola anche solo sentendone l’odore, di fatto aveva ragione, il rosmarino, il mirto e tante altre piante caratteristiche del luogo sono ancora presenti rilasciando un profumo floreale quasi paradisiaco.

La Corsica è raggiungibile in traghetto prenotando comodamente online sul sito www.traghetticorsica.info dove è possibile verificare orari e prezzi delle corse. Una volta raggiunta, per scoprirla al meglio non si può non passare per Clavi: situata a nord dell’Isola, questa città pare che abbia visto nascere Cristoforo Colombo. Da vedere tutta d’un fiato è certamente la cattedrale di San Giovanni Battista la quale dovrebbe essere stata proprio la casa del grande Colombo, per poi lanciarsi verso la Quai Landry, zona portuale ricca di negozi ristoranti e bar.

Per sognare ad occhi aperti basta semplicemente recarsi a Desert des Agriates che offre paesaggi naturali mozzafiato caratterizzata da alcune delle spiagge più belle della Corsica, in particolare la spiaggia di Loto e quella di Saleccia che sono raggiungibili solo via mare pertanto vengono messi a disposizione dei taxi boat.

Spostandoci verso la costa occidentale della Corsica incontriamo un piccolo paese quale è Porto, molto importante per la sua grande affluenza turistica dovuta al golfo che oltre ad offrire un paesaggio incantevole è il punto di partenza verso due mete importantissime, vale a dire le Calanche di Piana e la Riserva Naturale di Scandola entrambe patrimonio dell’Unesco pertanto raggiungibili solo via mare, allo scopo di preservare l’habitat di numerose specie marine e terrestri.

La città più grande della Corsica è Ajaccio dove è obbligatorio visitare la casa museo del Generale Francese. Questa città offre una grande varietà di paesaggi, sia per quanto riguarda la bellezza del centro storico sia per la bellissima vegetazione mediterranea delle colline circostanti. La Corsica non è solo mare e, a dimostrazione di questo, nell’entroterra è possibile vivere delle fantastiche escursioni in canoa con a disposizione un centinaio di cime con un’altezza superiore ai 2000 metri.