Capri e la Grotta Azzurra

In questo articolo parleremo di un'isola molto conosciuta e amata dai vip nonché da tantissimi visitatori ogni anno. Stiamo parlando di Capri, isola situata nel Golfo di Napoli che è pronta a stupire i turisti con la sua bellezza e con la famosissima Grotta Azzurra.

A Capri, alcuni dei luoghi che meritano di essere visti sono sicuramente i seguenti:

I FARAGLIONI DI CAPRI: si tratta dei tre massi di roccia ai quali si legano tantissime leggende, assolutamente simbolici in questa isola, che si trovano poco vicino alla costa caprese e raggiungibili in barca. Questi picchi rocciosi prendono il nome di faraglioni per il fatto che su di essi venivano accesi dei fuochi per renderli visibili ai navigatori e indicare loro la rotta. Ogni Faraglione ha un nome che lo contraddistingue: SAETTA, il masso più vicino alla terra, STELLA il masso situato in mezzo e SCAPOLO il masso più esterno.

LA GROTTA AZZURRA: si chiama così in quanto prende il nome dal colore dell’acqua assolutamente azzurrissima che viene illuminata dai raggi solari che filtrano nella grotta. Questo luogo magico è raggiungibile unicamente in barca, solo con condizioni atmosferiche favorevoli e al massimo in quattro persone alla volta. Lo spettacolo al quale ci si troverà di fronte è capace di lasciare senza parole qualsiasi visitatore.

IL MONTE SOLARO: una piccola montagna che con i suoi 589 metri di altezza regala un panorama strepitoso sull’isola e sul Golfo. Nota per essere anche la cima più alta di Capri, il Monte Solaro ospita numerosissime specie di uccelli migratori e una ricca vegetazione, fantastica da ammirare soprattutto in primavera. Alle pendici del Monte sorge la splendida Anacapri. Assolutamente da visitare nella zona sono l’Eremo di Santa Maria a Cetrella e quello che è rimasto del Castello Barbarossa.

VILLA JOVIS: la villa, voluta dall’imperatore romano Tiberio nel I sec. d.C., prende il nome dal latino (Jovis significa infatti Giove) ed era la più grande tra le sue 12 ville fatte realizzare nella zona nonché la sua preferita. La posizione strategica dell’edificio sulla vetta del Monte Tiberio lo rende il punto panoramico ideale dal quale poter osservare l’isola d’Ischia, Procida, il golfo di Napoli, la penisola sorrentina quindi il golfo di Salerno fino alle terre del Cilento.

LA PIAZZETTA: la famosa piazzetta rappresenta il vero cuore di Capri, dove milioni di turisti si fermano per una breve tappa al bar, in relax, sorseggiando un buon caffè. Dalla terrazza della piazzetta è possibile ammirare l’incredibile panorama circostante.

ANACAPRI: situata alle pendici del Monte Solaro, Anacapri è molto conosciuta per la movida, per le sue tipiche piazzette e spiagge paradisiache. Ad Anacapri merita una visita una delle chiese più belle, la Chiesa Di San Michele Arcangelo, molto conosciuta per la sua particolare pavimentazione.

LE SPIAGGE DI CAPRI: essendo un’isola rocciosa, a Capri si possono trovare spiagge sabbiose ma anche sassose. L’acqua é di uno spettacolare colore tra l’azzurro e il verde cristallino. Vi sono diverse spiagge libere ma anche attrezzate, con lettini, bar e tutto il necessario per chi cerca un comfort maggiore. Anche la zona del faro merita una visita e sono in diversi quelli che ne approfittano per fare un bagno serale vicino a riva con la spiaggia illuminata.

IL GIRO DELL’ISOLA IN BARCA: per chi desidera godersi al meglio le spiagge di Capri non può infine mancare un bel giro in barca, con partenza da Marina Grande fino a raggiungere Villa Jovis, i Faraglioni e Marina Piccola con tappa poi al faro senza perdere nessuna delle bellissime baie di quest’isola meravigliosa.