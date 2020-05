Sanificazione ed igienizzazione: è on-line il nuovo portale dedicato all’igiene

È on-line SanificaItalia, il nuovo portale dedicato al mondo dell’igiene e ai servizi di igienizzazione e sanificazione in Italia.

Il portale, ideato e lanciato tra i mesi di marzo ed aprile 2020 si propone di mettere in contatto due mondi: quello delle aziende che offrono servizi di sanificazione ed igienizzazioni di ambienti e tutti coloro che sono alla ricerca di questi servizi. Tra i moltissimi portali dedicati alle pulizie, non ce n’era ancora nessuno dedicato a questi due importanti settori, spesso dimenticati, del mondo dell’igiene. Il 2020 passerà alla storia anche per il rinnovato interesse nei nuovi metodi di igienizzazione e sanificazione, che a torto sono spesso considerati nemici della salute e dell’ambiente. Oggi esistono dei metodi di sanificazione ed igienizzazione assolutamente innocui che possono essere utilizzati senza alcuna controindicazione per aziende che producono e somministrano alimenti.

Le aziende che offrono questi servizi possono utilizzare il nuovo portale SanificaItalia e sono invitate a registrare l’azienda gratis nello spazio a loro dedicato. L’utente potrà effettuare la ricerca tra le varie imprese iscritte mediante una selezione per città o per CAP. Il motore di ricerca restituirà i vari risultati con i dati dell’azienda che potrà essere contattata direttamente dal cliente.

Il portale SanificaItalia è disponibile alla pagina sanificaitalia.it e per le aziende che vorranno inserire gratuitamente i propri dati.

Sarà possibile indicare i servizi offerti mediante la scelta, anche multipla dei seguenti servizi: Sanificazione, Sanificazione con ozono, Sanificazione con vapore e Disinfezione. La possibilità di interagire con il possibile futuro cliente diventa più immediata per aiutare sia l’azienda a far conoscere con tutte le diverse proposte di servizi e l’utente a selezionare quella che più risponde alle proprie esigenze. Per l’azienda c’è anche la possibilità, non obbligatoria, di riservare uno sconto speciale riservato agli utenti della piattaforma per invogliarli a preferire i propri servizi.

La fase di lancio coincide con quella operativa in cui le aziende potranno creare i loro profili gratuiti o scegliere le soluzioni a pagamento più idonee a far conoscere i propri servizi agli utenti di Internet.

Il nuovo portale rappresenta un ottimo punto di incontro tra aziende ed utenti internet che possono trasformarsi in clienti proprio per le sue caratteristiche di velocità e facilità d’uso.