Abbigliamento da Rally Omp, Sabelt, Sparco omologati Fia

Il rally è una disciplina sportiva, seguita e amata da molti ormai, che utilizza vetture da competizione su strade pubbliche asfaltate o sterrate, diventando un misto tra gara di velocità e gara di regolarità.

Vuoi diventare pilota di rally?

Per prima cosa necessiti di una licenza, ma non si può iniziare a correre se non si ha il giusto equipaggiamento, a partire dalla vettura da guidare.

Il rally è uno sport molto pericoloso, e se non ci si procura materiale di alta qualità e studiato per avere un’elevata sicurezza, non partecipare alla gara potrebbe diventare l’idea più giusta.

In tema di sicurezza l’auto è una delle prime cose da guardare, quindi prima di comprarla o di prepararla in casa, è bene rivolgersi ad un esperto per chiedergli di supervisionare il tutto; non bisogna prestare attenzione solo alla rollbar, ai freni o agli estintori ma anche al sedile, alle cinture di sicurezza e sicuramente non badare a spese su casco, sistema Hans, che sono la principale fonte di sicurezza di testa e collo, e abbigliamento come tuta, sottotuta ignifuga, guanti, scarpe e sottocasco.

Abbigliamento da Rally

L’abbigliamento Rallystico è molto sicuro, questo significa cura del prodotto e un’alta qualità del materiale, ma con un buon rapporto qualità prezzo . Come detto prima la sicurezza viene prima di tutto e se si vuole davvero correre non ci si può accontentare.

Una tuta nuova e accessoriata sicuramente può costare molto di più di una standard, ma non bisogna spaventarsi, comprare una tuta così sarebbe l’equivalente di iniziare a correre con un’auto di categoria R5/WRC.

I negozi che mettono in vendita prodotti per il Rally, purtroppo non sono molti ed è per questo che la maggior parte degli acquirenti fa i propri acquisti tramite e-commerce come ProdriveShop, uno dei rivenditori online per quanto riguarda il mondo del rally. All’interno del loro shop potrete trovare tutto ciò che vi serve, dagli accessori e pezzi per auto al abbigliamento di marca.

Lo shop nella parte di abbigliamento mette a disposizione:

Guanti omologati FIA

Potrete trovare una gamma ampissima di guanti professionali omologati FIA, guanti Omp, guanti Sabelt, guanti rally Omp disponibili in tutte le taglie e colori per rispondere ad ogni esigenza.

Intimo underwear omologato FIA

L’intimo underwear omologato FIA il più leggero sul mercato. Tutti i migliori brand a tua disposizione, senza essere costretti a spendere un’occhio della testa per una maglia o pantalone omologato, per questo il nostro catalogo va da capi versione base, e quindi più economici, a quelle di fascia più alta.

Potrai trovare: maglie sottotuta Omp, maglie sottotuta Sabelt e maglie sottotuta Sparco, sottocaschi Omp, sottocaschi Sabelt e sottocaschi sparco, la linea completa di calze ignifughe omologate Omp, Sabelt e Sparco

Protezioni per equipaggio

Nel racin point online di Prodriveshop.com trovate tutte le protezioni per l’equipaggio, prodotte da Omp, Sparco e Sabelt come i collari in nomex, le gomitiere e ginocchiere ignifughe.

Kit racing start Omp omologato FIA

Prodriveshop.com d ala possibilità a chi vuole iniziare a correre nei rally di acquistare ad un prezzo vantaggioso il Kit con tutto l'abbigliamento racing star necessario omologato FIA. Il Kit racing start Omp omologato Fia comprende: scarpe Omp Sport, guanti First-S, l'intimo completo First-S e la tuta Omp Sport suit, per cominciare a correre ma risparmiando. Inoltre potrete contare su una ampia disponibilità di tagli e colori.

Scarpe omologate FIA

Nel racing store di Prodriveshop potrete trovare tutta la gamma di scarpe omologate Omp, scarpe Sabelt per rally e pista e scarpe ignifughe Mito, professionali e resistenti visto il loro utilizzo nella Formula 1 e nelle gare di rally. Le scarpe rally ignifughe OMp e Sabelt infatti sono usate dai migliori team di formula uno.

Tute rally omologate FIA

Il racing store di Prodriveshop è distributore ufficiale Omp e rivenditore Sabelt, qui troverete una vasta gamma di tute da rally omologate FIA Omp, Sabelt e Sparco in diverse grammature e peso e con diverse fasce di prezzo così da coprire tutte le esigenze.