Borse Personalizzate Con Logo: La nuova frontiera del Marketing

Da oltre 50 anni Rifipack è l’azienda italiana che realizza Shopper Bag Personalizzate ed oggi vuole mostrarti il perché di così tanto successo, difatti le Buste Personalizzate che negli ultimi anni in Italia sono spopolate.

Tantissimi commercianti hanno deciso di affidarsi alle Shopper Personalizzate, infatti poco a poco sono diventate sempre di più uno strumento di marketing pubblicitario. Le Borse In Tessuto Personalizzate vengono utilizzate dalla maggior parte dei negozi per il trasporto delle merci, ma attraverso le Shopper Personalizzabili potrai mettere in mostra il tuo logo e questo è solo uno dei motivi per cui le Borse In Tessuto hanno preso una fetta del mercato significativa ed hanno convinto molti commercianti a fornirle ai propri clienti.

Durante gli anni, Rifipack si è affermata ed è diventato un punto di riferimento per tutti quei commercianti che necessitano di una Shopper Bag Personalizzata, cosi abbiamo deciso di garantire sempre il nostro impegno dal punto di vista qualitativo, difatti le nostre Borse In Tessuto Personalizzate sono completamente Made in Italy, artigianali e curate nei minimi dettagli.

Rifipack, realizzerà la tua Busta Personalizzata con dedizione e passione poiché riteniamo che la felicità dei nostri clienti sarà il nostro successo di domani, ecco perché realizziamo la Busta In Tessuto dei tuoi sogni.

Teniamo all’ambiente che ci circonda, per questo ci battiamo per creare Buste In Tessuto Personalizzate e Shopper Bag Personalizzate biodegradabili, computabili e riciclabili che rispetteranno l’ambiente nel miglior modo possibile.

Shopper Bag Personalizzate: Ecco come Rifipack crea la tua Busta Personalizzata

Riteniamo che ogni azienda abbia bisogno di capire quale sia la propria clientela ideale a cui vendere i propri prodotti, per questo Rifipack ti mette a disposizione diversi materiali e strumenti per poter credere la Shopper Bag Personalizzate perfetta per tutte le tue esigenze.

Come prima cosa viene scelto il materiale che si vuole usare, di solito il commerciante sceglie in base ai prodotti che vengono venduti all’interno del proprio punto vendita e si può segliere tra, carta, plastica, tessuto TNT e juta, per poi arrivare alla forma della propria Shopper Personalizzata. Potrai scegliere tra i seguenti formati: 54X45 per scarpe e giacche, 36X41 per pantaloni, maglie e camiceria, 26×35 per le maglie e i pantaloni di grandezza più piccola e 22X29 per tutti gli accessori e per gli indumenti intimi.

Una volta scelti forma e materiali potrai decidere se abbinare degli accessori o meno alla tua Shopper Bag Perosalizzate, come i lacci o i manici, inoltre questi accessori serviranno per rendere ancora più piacevole e premium la tua Busta Personalizzata.