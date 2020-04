Quando rivolgersi ad una Agenzia Investigativa

Argo viene fondata nel 1989 a Roma, ed è l’idea di quattro Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, due dei quali con il grado di Ufficiali Generali, che come loro principale obiettivo si sono posti di non deludere le aspettative dei clienti che si affidato all’Agenzia Investigativa Torino, per questo nel 2019 hanno deciso di aprire una nuova sede a Milano per garantire ed offrire attraverso i loro Investigatore Privato Torino, la massima qualità del loro servizio in tutto il nord Italia.

L’Agenzia Investigativa Argo, offre innumerevoli servizi ai suoi clienti, ed i nostri Investigatore Privato Torino sono qualificati per investigare sia per pubblici cittadini che per privati, oppure per gli studi legali.

Alcuni servizi che Argo, Agenzia Investigativa Torino troviamo: l’infedeltà coniugale, il controllo giovani, le indagini prematrimoniali, la lealtà soci , casi di stalking e servizi tecnologici.

La nostra Agenzia Investigativa , è autorizzata dalla prefettura a svolgere indagini in ambito privato, aziendale, commerciale oppure indagini difensive penali, inoltre è l’unica Agenzia Investigativa del settore ad essere certificata per la Gestione del Sistema di Qualità (ISO 9001) e per la Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001) dando la certezza così ai nostri clienti della massima protezione dei dati acquisiti che essi siano Enti governativi, Aziende o Privati.

Siamo membri delle più autorevoli associazioni storiche a livello nazionale e internazionale:

Federpol – Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni le Informazioni e la Sicurezza; WAD – World Association of Detectives.

Se stai cercando professionisti del settore quindi, Argo, Investigatore Privato fa al caso tuo, infatti attraverso la loro professionalità sapranno offrirti i loro servizi garantendo la massima performance durante tutto il corto delle indagini, inoltre ogni indagine sarà svolta dagli Investigatore Privato, professionisti del settore con competenze multidisciplinari.

La nostra Agenzia Investigativa, ci tiene a non deludere le tue aspettative, per questo in ogni singolo caso ci impegniamo oltre i nostri limiti per acquisire nuove prove da portare in seguito in sede giudiziaria.

Ci piacerebbe inoltre che il vostro grado di soddisfazione verso il nostro lavoro rimanga sempre elevato, per questo ogni singolo Investigatore Privato Torino prima di poter entrare a far parte della nostra Agenzia Investigativa Torino, dovrà superare un test.