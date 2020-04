Commenti sulla Comunità Narconon Gabbiano: il Racconto di Claudio

I commenti sulla Comunità Narconon Gabbiano di chi ha svolto il Programma Narconon sono di fondamentale importanza perché permettono di capire che esiste una valida soluzione per uscire dalla tossicodipendenza e dall’ alcolismo.

Di seguito sono riportate le parole di Claudio che, grazie alla Comunità Narconon Gabbiano, è tornato a condurre una vita felice, serena e libera dalla dipendenza da droga e alcool.

“Ciao, io sono Claudio e sono stato ospite della Comunità Narconon Gabbiano, dove sono riuscito a sconfiggere definitivamente la mia dipendenza da droga e alcool.

Quando sono arrivato in questa famiglia, perchè ormai la considero come tale, ho trovato persone fantastiche che, nonostante il durissimo lavoro, dalla mattina alla sera riuscivano comunque a sorridere, cosa che non ero più in grado di fare io.

Non posso nascondere che ho trascorso anche dei momenti difficili, giornate intere a riflettere sulla mia condizione, nottate intere a guardare la luna e pensare a tutte le persone che avevo fatto soffrire e che non riconoscevano più quel Claudio che, prima dell’alcool e della droga, era una persona gioiosa e viva.

Quelle due bestie, infatti, mi avevano reso un essere spregevole, un vero e proprio mostro che non sapeva più amare e che non riusciva a pensare a nient’altro che ai propri interessi.

Con il passare dei giorni, però, mi riprendevo sempre di più e cominciavo di nuovo a ragionare.

Sentivo che il mio corpo e la mia anima cominciavano a purificarsi, io diventavo sempre più forte e cominciavo a vedere in me quel Claudio che mi ero dimenticato.

Tutto questo lo devo principalmente a tutti gli operatori che mi hanno supportato con caparbietà e disciplina.

Dopo essere ritornato a casa, al termine del mio programma di recupero, mi sono impegnato per riprendere in mano tutto quello che avevo lasciato e riconquistare la fiducia dei miei cari.

Adesso sono una persona libera, responsabile e pronta per divorami questa nuova vita insieme ai miei due gioielli che meritano di avere un padre come si deve.

Oggi sono felice e ringrazio tutto lo staff della Comunità Narconon Gabbiano perchè mi ha fatto riapprezzare il valore della vita.”

Claudio

Ci auguriamo che queste parole possano rappresentare uno stimolo in più per tutte quelle persone che non hanno ancora fatto qualcosa di concreto per liberarsi dalla tossicodipendenza o dall’alcolismo.

