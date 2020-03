Marketing con le Shopper Personalizzate

Oggi più che mai, prima di vendere un prodotto è importante studiare le strategie di marketing per posizionarlo nella mente dei consumatori. Come fare? Il punto di partenza è individuare elementi differenzianti rispetto alla concorrenza e personalizzare l’offerta in modo da creare una relazione con il consumatore. A questo proposito anche le buste personalizzabili rappresentano uno strumento per aumentare la visibilità e fare marketing. Il segreto del successo è saper essere allo stesso tempo semplici e originali nel disegnare la busta personalizzabile, anche quando la si acquista online.

Usare le buste personalizzabili per aumentare la visibilità del brand

Le buste personalizzabili On-line sono lo strumento ideale per aumentare la visibilità del brand, del negozio e del punto vendita, dato che vengono viste da un ampio numero di clienti. Ad esempio, la situazione di maggiore utilizzo della shopper personalizzabile è la fiera o l’evento, in cui questo gadget viene distribuito ai clienti, ai partner e ai fornitori. Proprio le buste personalizzabili sono, infatti, particolarmente apprezzate dato che poi vengono utilizzate in diversi contesti sociali, dalla spesa al supermercato alla gita fuori porta.

Non solo: in un momento in cui governi, aziende e famiglie lavorano per diminuire i consumi di plastica, la busta personalizzabile in cotone rappresenta uno strumento di marketing e comunicazione sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Promuoversi con una shopper in cotone significa dare l’immagine di azienda e brand attento alla salvaguardia del pianeta.

Per questi motivi, sono sempre più le aziende che oggi usano la busta personalizzata all’interno delle strategie di marketing.

Come personalizzare le buste e creare un gadget perfetto

Creare una shopper personalizzata è fondamentale per aumentare la visibilità dell’azienda, a patto di saper creare veramente un gadget perfetto. Chi sceglie di investire in questo strumento, inoltre, si aspetta un elevato ritorno in termini di percezione e immagine del brand.

Proprio questi elementi, infatti, sono alla base dell’acquisto del prodotto da parte del consumatore moderno, attento ed informato. In particolare, diverse sono le possibilità di personalizzazione della busta:

tessuto e materiale;

dimensioni;

varietà dei manici;

stampa, grafica e disegno;

slogan per catturare l’attenzione e raccontare la storia del brand;

elementi emozionali presenti sulla shopper personalizzabile.

Infine, le buste personalizzabili rappresentano oggi la soluzione più adatta anche per quelle aziende che possono contare su un budget di marketing davvero minimo. In conclusione, puntare su una busta personalizzabile significa poter contare su un valido strumento di promozione, capace di attirare nuovi clienti, ma anche di fidelizzare quelli già esistenti.

Le buste personalizzabili da usare agli eventi e in negozio

Come detto, sono sempre più le aziende che utilizzano le buste personalizzabili come gadget da distribuire a eventi, fiere e convegni. Si tratta, infatti, di un’occasione per offrire ai clienti volantini promozionali, coupon di sconto, materiali informativi e catturare l’attenzione anche di chi non è ancora cliente. Non solo: anche i negozi e i punti vendita possono usare la shopper come omaggio e gesto di attenzione e ringraziamento alla base di una più stretta relazione tra clienti ed azienda. Si tratta, in particolare, di aumentare la possibilità di creare un cliente riconoscente e di fidelizzarlo nel tempo.

