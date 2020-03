Traghetti e Navi dall’Italia alla Croazia

La Croazia è sicuramente una delle mete piu’ ambite dagli italiani per le prorie ferie estive, sia per l’oggettiva bellezza paesaggistica, per il mare cristallino, sia per l’ottimo rapporto qualità prezzo, sia perchè è molto facile da raggiungere se ci si trova in Italia.

Se quindi vuoi sapere quali sono i porti italiani da cui partire e quali le compagnie marittime piu’ adatte per raggiungere la Croazia, sei nel posto giusto. Porti Italiani da cui partire per la Croazia: Ancona è il principale porto che puoi prendere in considerazione se vuoi raggiungere Spalato o Zadar. Altro porto italiano è quello di Bari che mette in comunicazione l’Italia con il porto di Dubrovnick.

Quanto tempo impiega la tratta: Essendo una meta molto vicina all’Italia, non impiegherai molto tempo ad arrivare a destinazione, per questo motivo è una delle mete piu’ consigliate per chi viaggia con bambini.

Se parti da Ancona in direzione Zara, impiegherai circa 8 ore. Se invece la tua direzione è Spalato, partendo sempre d’Ancona, impiegherai dalle 9 alle 11 ore. Infine se partirai da Baria in direzione Dubrovnick ci impiegherai 8-9 ore.

Le principali linee marittime di traghetti\aliscafi: Le principali linee sono la Snav, la Jadrolinija,l’ Atlas kompas, la Liberty lines che puoi prenotare su traghettiperlacroazia.com. Gli orari dei traghetti variano da stagione in stagione, ma sono consultabili on-line dove è anche possibile acquistarei i biglietti. Ogni linea mette a disposizione la possibilita di sostare o sul pontile o prendere una cabina, il cui prezzo può variare dai 40 ai 50 euro a persona. A discrezione delle compagnie viene offertala possibilità di far pagare il biglietto a meno o non far pagare per nulla, i ragazzi al di sotto dei 12 anni. Qualora volessi, puoi far imbarcare anche la tua auto pagando dai 50 ai 70 euro a seconda della cilindrata. Durante la traversata, su ogni nave, potrai utilizzare il bar, ristoranti, accedere ai negozi, al solarium, alla sala cinema, potrai utilizzare il wifi che per alcune compagnie è gratuito, per altre è offerta la possibilità di pagare dei pacchetti giornalieri. Se hai bambini, potranno socializzare con altri della loro età, presso i punti d’ intrattenimento per bambini, dove troverai giostre e personale qualificato. Su ogni nave potrai farti accompagnare dal tuo animale domestico, senza dover sacrificare la sua presenza, a patto che si seguano tutte le norme di sicurezza come trasportino o guinzaglio per i cani. Non devi far altro che scegliere il porto di partenza che piu’ ti è comodo e prenotare facilmente on-line, sfruttando anche delle offerte e i pacchetti che spesso le linee di navigazione propongono ogni anno.