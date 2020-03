Opinioni sulla Comunità Narconon Gabbiano: la Storia di Savino

Le opinioni sulla Comunità Narconon Gabbiano di chi ha svolto e portato a termine il Programma Narconon permettono di capire cosa significa liberarsi dalla tossicodipendenza e dall’alcolismo.

Queste sono le parole di Savino che, grazie al percorso di recupero svolto presso la Comunità Narconon Gabbiano, racconta com’è cambiata in meglio la sua vita dopo aver risolto il suo problema di tossicodipendenza.

“Ciao, mi chiamo Savino e grazie al Programma Narconon sono riuscito a sconfiggere la dipendenza da alcool e cocaina.

Sono arrivato alla Comunità Narconon Gabbiano in condizioni pessime: avevo tantissimi sensi di colpa per avevo fatto soffrire tante persone a me care durante gli anni della mia tossicodipendenza.

Ricordo che appena mi svegliavo, il mio primo pensiero era bere ed usare droga, perchè altrimenti non riuscivo ad iniziare la giornata.

Ero una persona egoista, quasi depresso, avevo perso il sorriso, l’amore per me stesso, per i miei cari e per la vita.

Mi sentivo inutile e per colmare questo mio disagio, assumevo droga e mi ubriacavo.

Durante la mia permanenza alla Comunità Narconon Gabbiano ho incontrato persone fantastiche che, sin dal primo giorno, mi hanno fatto sentire a mio agio, come se fossi a casa.

Ho passato anche giornate difficili, lo ammetto, perchè non è mai semplice confrontarsi con i propri fallimenti, ma grazie all’aiuto dello staff ho superato tutte le difficoltà e sono riuscito a portare a termine il mio percorso.

Ora la mia vita è cambiata: mi sveglio la mattina e la prima cosa che faccio è programmare la mia giornata.

Sono sereno, una persona responsabile e sincera, amo me stesso e chi mi sta intorno, ho un ottimo rapporto con tutti, una ragazza splendida e una famiglia meravigliosa, cose che prima erano da me totalmente ignorate.

Ho trovato un lavoro che mi gratifica e mi soddisfa, sono molto felice, ed ho ritrovato tutto ciò che la droga e l’alcool mi avevano portato via.

Adesso, dopo anni di tristezza, posso dire che sorrido alla vita e la vita mi sorride.

Tutto questo lo devo innanzitutto a me stesso ed al mio impegno, alla mia famiglia che mi ha dato questa possibilità ed a tutto lo staff della Comunità Narconon Gabbiano, insieme al quale sono riuscito a raggiungere un traguardo importantissimo: la mia libertà!

Grazie di cuore.”

Savino.

Ci auguriamo che queste parole possano rappresentare uno stimolo in più per tutte quelle persone che non hanno ancora fatto qualcosa di concreto per liberarsi dalla tossicodipendenza e dall’alcolismo.

