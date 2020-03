Un portale sviluppato in Liferay è adatto a tutte le aziende

Che sia un azienda piccola, media o grande lo sviluppo e l’utilizzo di un applicativo web enterprise attraverso la tecnologia di Liferay può essere veramente utile.

La creazione da parte di piccole aziende, di un sistema CMS efficace e intuitivo da usare, di un portale aziendale utilizzabile in piena autonomia dai dipendenti (ESS), un sito web aziendale o un portale intranet, sono tutti progetti fattibili se a seguirli c’è la giusta società di consulenza.

Da siti CMS più semplici a quelli con architetture più complesse, creati per la gestione dei documenti, dei contenuti, degli applicativi web o intranet più strutturate possono essere gestiti tutti grazie agli strumenti di sviluppo utilizzati da Liferay , che si basano su su portlet ovvero moduli applicativi, poichè sono flessibili e robusti adatti a gestire, come abbiamo visto, una gamma completa di implementazioni e configurazioni.

Le funzionalità di Liferay

Per soddisfare i vari requisiti tecnici legati all’usabilità, le diverse funzionalità di questa tecnologia includono strumenti pratici e funzionali adatti all’integrazione dei social network, la gestione dei contenuti in maniera collaborativa e la parte di vera e propria editoria web.

Se l’azienda è in grado di integrare dati di sistema legacy provenienti da fonti dati critiche, dalle risorse umane, da informazione sulla vendita, dalla contabilità, dall’ERP e dal CRM è grazie alla suite di strumenti di sviluppo di Liferay che ne supporta l’integrazione in modo facile e conveniente.

La tecnologia open source di molti set di strumenti, linguaggi diffusi e suite sono incorporati dal framework e dalla piattaforma, andando a creare un ambiente in cui l’impresa e un buon sviluppatore possono andare a creare insieme un sito web performante, un sito aziendale o un sistema CSM fluido.

Quale nuove opportunità permette di raggiungere un portale aziendale?

Per la creazione di un nuovo sito e il supporto in modo immediato dei canali di vendita, il flusso di lavoro, la presenza sul mercato e i prodotti, società esperte specializzate nello sviluppo di liferay, possono sfruttare i suoi temi.

Ci sono tantissimi modi tramite Liferay in cui un’azienda può espandere la sua presenza online e sul mercato, oltre a migliorare attività di gruppo e collaborative.

Per la progettazione e sviluppo di una varietà di portali e siti web il firework diventa molto utile.

Alcuni esempi di portali e siti web:

Portali e-commerce Liferay, spedizioni, carrelli della spesa, gallerie di prodotto e altro

Liferay, spedizioni, carrelli della spesa, gallerie di prodotto e altro Portali professionali , di associazione, di comunità o di organizzazione

, di associazione, di comunità o di organizzazione Viaggi, notizie, biglietti, media, eventi e altri siti

Siti aziendali di media dimensione per concessionarie auto, società di consulenza IT, catene di ferramenta regionali, negozi di mobili , etc

per concessionarie auto, società di consulenza IT, catene di ferramenta regionali, negozi di mobili , etc Siti CMS per fatturazioni e inventario, per la gestione dei prodotti, gestione del tempo, contenuti, calendari, e collaborazioni tra team

per fatturazioni e inventario, per la gestione dei prodotti, gestione del tempo, contenuti, calendari, e collaborazioni tra team Grandi siti aziendali per centri medici, per vendita di prodotti e servizi, negozio di alimentari e altro ancora, vendita di software e licenza , catena di negozi

Con l’aiuto di una società specializzata nello sviluppo di un portale Liferay queste sono solo alcune delle varie opportunità che un’azienda può sfruttare.

Grazie alle varie funzionalità e strumenti presenti all’interno del framework, inseriti da sviluppatori qualificati, è possibile grazie a queste tecniche soddisfare le esigenze sotto vari aspetti, come le esigenze in termini di accessi mobili, le esigenze tecniche, l’usabilità, l’integrazione di applicazioni aziendali per poter fornire al cliente e agli utenti contenuti sempre aggiornati.

Tutte queste applicazioni rendono il framework veramente utile a tutti i tipi di aziende, dalle grandi multinazionali ai proprietari di medie e piccole imprese.

Modalsorce S.r.l.

Modalsource è una società, specializzata in consulenza e sviluppo software, applicativi enterprise su architetture software complesse e dal 2008 si è ulteriormente specializzata nello sviluppo di portali B2B basati su portal framework di Liferay.

Modalsource può supportare e seguire la tua azienda nel tuo progetto finalizzato alla digital transformation fin dai primi passi quali la scelta degli obiettivi fino all’affiancamento nello sviluppo software, in cui potrai usufruire delle ultime metodologie “agile”, che ti permetteranno ad ogni rilascio programmazione di visionare e sperimentare il software.

Siamo in grado di far risparmiare risorse e tempo ai tuoi collaboratori grazie alla possibilità di analizzare l’intero sistema informativo aziendale, e riuscendo così ad individuare qualsiasi tipologia di dato che possa essere gestito in maniera collaborativa e tramite tecnologie web.

Puoi contattare l’azienda per una prima consulenza :

Modalsource S.r.l.

Corso Trapani, 16 – 10139 – Torino (TO)

Tel. 011.19824405

Mail: info@modalsource.com