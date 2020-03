Taxi Catania Airport: trasferimenti da e per l’aeroporto di Catania

Devi raggiungere l’aeroporto di Catania? Come fare? Segui la nostra guida.

A Catania troviamo uno degli aeroporti principali della regione. Da qui partono e arrivano voli aerei da almeno 70 destinazioni differenti e da tutto il mondo. Ogni anno sono milioni i turisti che utilizzano l’aeroporto per raggiungere l’isola e per potersi godere giornate di vacanza in luoghi meravigliosi. La Sicilia è infatti molto rinomata ed è una meta turistica molto ambita, sia per quanto riguarda i grandi capoluoghi come Catania, Taormina, Palermo, Siracusa, Caltanissetta sia per quanto riguarda i paesi più nell’entroterra come Marzameni, Sperlinga, Aci Trezza, Sutera e molti altri. Ogni angolo di quest’isola ha qualcosa da scoprire e che merita di essere visitato. Ed è proprio questo il motivo che porta molte persone a programmare viaggi fino al più piccolo dettaglio, se il viaggio è ben organizzato e c’è un itinerario ben preciso abbiamo infatti la possibilità di vedere molti più luoghi. Da considerare perciò per gli spostamenti da e per l’aeroporto un servizio molto importante che ci permette di guadagnare moltissimo tempo ossia il servizio Taxi Catania Airport che possiamo trovare sul www.taxicataniaairport.com. Scopriamolo nelle prossime righe.

I servizi Taxi Catania Airport cosa sono?

Se vuoi arrivare in Sicilia con l’aereo una delle possibilità è quella di scegliere di atterrare all’aeroporto di Catania Fontanarossa, è un aeroporto internazionale e qui ogni giorno arrivano moltissimi turisti da tutto il mondo. Quando però arriviamo dobbiamo arrangiarci per raggiungere la città utilizzando i mezzi di trasporto che ci sono messi a disposizione. L’unico mezzo di trasporto che troviamo in questo caso è ALIBUS, un servizio di autobus che permette di raggiungere la città di Catania. Questo autobus ha fasce orarie ben definite, il primo mezzo in partenza è alle 04:40 del mattino mentre l’ultimo è alle 24:00 lasciando totalmente scoperta una fascia oraria di 4 ore. Il mezzo parte ogni 25 minuti dall’aeroporto ed una corsa ha il costo di 4 euro a biglietto, acquistabile anche sul bus. Va da se che non è di certo il modo migliore per spostarsi dall’aeroporto di Catania. Essendo l’unico mezzo che troviamo a disposizione avrà il vantaggio di essere economica ma di contro ha una serie di punti a sfavore. Sarà infatti sicuramente pieno di turisti che vogliono raggiungere la città per poi raggiungere un eventuale meta finale.

Ecco perciò che se siamo abbastanza furbi, prima della partenza verso la Sicilia, possiamo optare per un servizio di transfer prenotabile online ed è appunto ciò che ci offre il servizio taxi Catania airport.

In cosa consiste il servizio di transfer?

Il servizio di transfer ti permette di trovare un autista pronto ad aspettarti al tuo arrivo in aeroporto o che ti venga a recuperare nella zona desiderata. L’autista ti porterà in albergo o ovunque sia la tua destinazione. Questo genere di servizi si utilizza per arrivare dall’aeroporto all’hotel e viceversa. La tratta sarà comunque l’acquirente del servizio a sceglierla, puoi infatti anche scegliere di essere lasciato a Catania centro, oppure a Taormina o un’altra delle città vicine l’aeroporto. Lo stesso vale per quando dovrai andare in aeroporto, puoi farti venire a prendere ovunque tu sia. Potrai scegliere data, orari e mezzo che preferisci tra automobili, mini van, mini bus e bus a seconda del numero delle persone che viaggiano con te. Il servizio ha un costo superiore rispetto a quello di ALIBUS ma ha grandi vantaggi tra cui nessun tempo di attesa, sfruttabile a qualsiasi ora del giorno e della notte, un autista personale che ti porterà ovunque tu vuoi ed infine estrema comodità. Spostarti da un luogo all’altro non sarà mai stato così facile.