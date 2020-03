Matrimonio a tema musica a Villa Marta, villa ricevimenti a Roma.

Il tema musica è uno dei temi più gettonati ai matrimoni. Del resto chi non ama la musica? Quale coppia non ha momenti speciali legati a qualche canzone? La musica inoltre si presta benissimo sia a realizzare allestimenti originali, sia a dare i nomi ai tavoli, sia a creare tableau fantastici.

Insomma, il matrimonio a tema musica è sempre stato e sarà sempre un must intramontabile ed a Villa Marta potrete vivere un’esperienza che rimarrà impressa nelle vostre menti.

Di seguito alcune idee e consigli per realizzare un matrimonio a tema musica perfetto in tutto. Iniziamo parlando dei nomi dei tavoli, ecco alcune chicche:

Nomi di cantanti o gruppi che hanno segnato la vostra storia d’amore.

Nomi di strumenti musicali

Nomi di generi musicali (jazz, musica classica, rock, ecc.)

Un’idea adatta per le partecipazioni potrebbe essere quella di fare degli inviti di nozze che ricordino dei biglietti per i concerti! Sarebbe l’idea perfetta per un matrimonio a tema musica rock!

Un tipo di tableau ideale per un matrimonio a tema musica è sicuramente quella di usare dei vecchi vinili, appenderli e scriverci sopra i nomi degli invitati, o in alternativa potreste usare anche delle vecchie musicassette, gli anni 80 del resto sono rimasti dentro ad ognuno di noi, perché non rivivere quei momenti?

E le bomboniere? Un’idea simpatica è regalare come bomboniera una compilation fatta da voi con le vostre canzoni preferite, altrimenti c’è il classico apri bottiglia a forma di chiave di violino. Se invece, siete alla ricerca di bomboniere da gustare potreste regalare dei biscotti con forme “musicali”!

Ultima ma non ultima è la location, Villa Marta è il posto che fa per voi!, Abbracciata da grandi giardini verdi è l’ideale per stare insieme e godersi in tutta la sua bellezza il vostro matrimonio. Tra photobooth, aperitivo a bordo piscina, viste mozzafiato, fontane luminose, spettacoli laser e musica di sottofondo proveniente direttamente dal dj set, ed altri servizi che Villa Marta ed il Signor Tessitore offrono vi faranno passare una giornata indimenticabile!

Villa Marta, il Signor Giuseppe Tessitore ed il suo staff saranno lieti di accogliervi e soddisfarvi in tutti i vostri desideri, per un matrimonio che rimarrà nelle vostre menti e nei vostri cuori!

