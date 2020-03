Fare Marketing attraverso le buste personalizzate

Forse non ci hai mai pensato, ma le buste personalizzabili sono il miglior strumento di marketing e comunicazione a disposizione della tua azienda. In commercio se ne trovano davvero di tutti i tipi e c’è ampia scelta di materiali, colori e possibilità di personalizzazione.

Buste personalizzabili: un valido strumento di comunicazione

Da quando sono nate, le buste personalizzabili si sono immediatamente caratterizzate per la capacità di raccontare un prodotto, un servizio, un’azienda, un brand o un negozio. Nel dettaglio, questo gadget all’apparenza insignificante ha la possibilità di raggiungere un numero illimitato di persone e aumentare la visibilità del brand. Ecco perché possiamo tranquillamente inserire la busta personalizzabile tra gli strumenti di marketing a disposizione delle aziende.

Viaggiando per la strada nelle mani del cliente, infatti, la busta mette il brand sotto gli occhi di tutti e, se ben progettata e dal design accattivante, cattura l’attenzione più di un volantino o di un’insegna pubblicitaria. Tutto questo permette al negozio e al punto vendita di conquistare nuovi clienti, a fronte di un investimento modesto.

Non è tutto: il cliente che riceve una confezione di prestigio o una busta personalizzabile con un messaggio spiritoso o una frase elegante aumenta la stima e la simpatia per il brand ed il commerciante ed è invogliato a tornare per nuovi acquisti. Inoltre, soprattutto quando si acquista un gioiello o un rinomato capo di abbigliamento si nutre una certa aspettativa anche per la confezione e si resta delusi se il prodotto viene consegnato in una busta anonima e priva di personalità.

Buste personalizzate significa quindi visibilità, attenzione al cliente e passaparola tra amici, colleghi di lavoro e vicini di casa.

Buste personalizzabili: una meravigliosa invenzione

Per i fattori visti sopra possiamo affermare come le buste personalizzabili siano davvero una grande invenzione, sia per le aziende sia per chi le riceve. Un ulteriore vantaggio della busta personalizzata è il fatto di essere riutilizzabile e biodegradabile e oggi ne esistono veramente modelli infiniti, per creare veramente il gadget di marketing che meglio rappresenta la tua azienda.

Come detto, una shopper personalizzata aiuta chi ha un’attività commerciale ad aumentare la visibilità e le vendite e rappresenta a tutti gli effetti uno strumento di marketing. Tra l’altro, investire in buste personalizzabili significa spendere davvero poco, dato che esistono buste personalizzabili On Line anche economiche e alla portata di tutti. La funzione della busta personalizzata, oggi, non è solo quella di proteggere e trasportare un acquisto, ma anche di mandare un chiaro messaggio al cliente attuale e potenziale, raccontando il brand.

Non serve nemmeno investire in buste di grandi dimensioni: anche i modelli più piccoli e semplici, se scelti con cura, raggiungeranno l’obiettivo per cui sono stati disegnati.

La scelta della busta personalizzata

Oggi puoi trovare in commercio buste personalizzate di diversi materiali, tra cui carta, cartone, plastica e tessuto. Generalmente la busta in carta è quella più economica, anche se assicura elasticità e resistenza inferiori a quelle in tessuto TNT e plastica. Tuttavia, assieme alle buste in cartone e tessuto rappresenta la scelta più gettonata per l’aspetto artigianale ed eco-friendly.

La busta in tessuto, invece, è la scelta preferita dalle aziende che ne promuovono il riutilizzo, soprattutto se si tratta di realtà che hanno a cuore il rispetto per l’ambiente. Tra i tessuti più utilizzati ci sono il cotone e la juta.

Infine, è possibile personalizzare la busta in termini di forma, dimensioni, manici, presenza di pieghe e tipo di fondello. La scelta è, ad esempio, tra manici in corda o nastro, rigidi o morbidi e molto altro ancora.

Come vedi sono davvero tante le opzioni a tua disposizione per creare la busta personalizzabile perfetta per promuovere la tua azienda, il tuo negozio, il tuo brand ed in questo Rifipack è da sempre al tuo fianco.

La Rifipack è Leader incontrastata anche nella produzione dii:

Affidati alla Rifipack per avere la qualità del Made In Italy al Giusto Prezzo.