Recensioni sulla Comunità Narconon Gabbiano: la Storia di Francesca

Le recensioni sulla Comunità Narconon Gabbiano di chi ha terminato il programma di disintossicazione e riabilitazione dalla dipendenza da droga e alcool, dimostrano che esiste una valida soluzione per risolvere un problema di tossicodipendenza o alcolismo.

Questa è la storia di Francesca che racconta come ha vinto la sua battaglia contro la dipendenza da droga e alcool e com’è cambiata in meglio la sua vita.

“Ciao a tutti, io mi chiamo Francesca e sono una ex-ospite della Comunità Narconon Gabbiano.

Facevo uso di droga ed alcool, ma per anni non mi ero mai resa conto del male che procuravo a me stessa e della sofferenza che causavo alla mia famiglia.

Non avevo più il controllo delle mie azioni, ormai erano droga ed alcool a decidere per me…insomma mi ero completamente persa.

Ero arrivata al punto da non trovare nient’altro che mi rendesse felice, mi ero completamente svuotata ed ero incapace di trovare le energie per ribellarmi a quella che era diventata una vera e propria schiavitù.

Un giorno, disperata perchè non trovavo una via d’uscita, con quel briciolo di forza che mi era avanzata ho chiesto una mano ai miei genitori ed ho preso così la decisione di fare il programma di recupero presso la Comunità Narconon Gabbiano.

Questa è stata la scelta migliore che io potessi fare. Li ho lavorato tanto su me stessa, con impegno e la determinazione di vincere la mia personale battaglia contro la droga e l’alcool.

Al termine del percorso sono tornata ad essere la persona che ero e ho ripreso in mano la mia vita.

Ora amo e rispetto la mia famiglia, ma soprattutto amo me stessa.

Adesso pretendo il meglio per il mio futuro e so che, grazie alla mia volontà e la voglia di stare bene, sono in grado di ottenere ciò che desidero.

Un grazie particolare a tutti operatori nel centro, senza di voi e senza il supporto della mia famiglia non c’è l avrei fatta.”

Francesca

Ci auguriamo che queste parole possano essere utili per chi non ha ancora fatto il primo passo per risolvere un problema di tossicodipendenza o alcolismo.

