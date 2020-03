6 motivi per cui il software Enterprise oggi è fondamentale per la tua azienda

Se sei un imprenditore o un titolare di azienda, devi avere a che fare con molto lavoro, dati e persone. Gestire un’azienda non è una passeggiata nel parco. Gestisci dipendenti, ordini, clienti / clienti, fatturazione e molte altre cose. A volte, hai bisogno di una soluzione migliore per gestire tutti questi aspetti.

Ecco l’elenco dei problemi che potresti incontrare e alcuni segnali del fatto che hai sicuramente bisogno di un software Enterprise per la tua azienda:

Usi molti software per gestire tutto

Potresti spesso gestire ordini di materie prime, ordini in entrata, fatturazione, pagamenti e dipendenti su diversi software. Un software di fatturazione separato, un’app Web per la gestione degli ordini in entrata, il portale del partner di spedizione per la spedizione e il software di monitoraggio dei dipendenti. Le cose possono diventare piuttosto complicate e frustranti quando si ha a che fare con un insieme eterogeneo di software. È necessario ricordare le credenziali per ciascuno di essi, per altri è necessario effettuare una installazione sul proprio sistema al fine di utilizzarli e altre cose noiose che sicuramente non ci piace fare.

Quindi, potrebbe esserci una possibile soluzione per ottenere un software in grado di fare tutto ciò da solo. Il software in grado di gestire tutte le cose è il software Enterprise e potresti averne bisogno. Incarica una società di consulenza per la realizzazione del tuo portale aziendale e ragiona su tutti i possibili servizi e sistemi che possono essere integrati tra loro con il portale inteso come unico punto di accesso ad una pluralità di funzionalità.

Difficoltà per i dipendenti ad ottenere i dati desiderati

I tuoi dipendenti corrono spesso da un dipartimento all’altro per chiedere i dati e i documenti che desiderano. Oppure inviano spesso molte e-mail ogni giorno per ottenere i documenti richiesti? Bene, questo potrebbe causare discussioni tra i tuoi dipendenti e rallentare la loro produttività. Immagina che un terzo del loro tempo di lavoro venga sprecato nel richiedere i dati e i documenti desiderati. Com’è frustrante e costoso! Bene, questo è un altro segno che hai bisogno di qualcosa per i tuoi dipendenti che gestisca tutte queste cose senza problemi.

La contabilità è un grosso mal di testa

Anche quando hai assunto un commercialista per la tua azienda, è comunque frustrante per il commercialista e anche per te gestire tutti gli aspetti della contabilità. Si rende quindi necessario passare a metodologie migliori. Se il tuo commercialista sta ancora gestendo fatture cartacee, rapporti finanziari e altri documenti e sta effettuando le sue registrazioni manualmente, allora sei in ritardo di oltre un decennio. Queste cose rendono la contabilità più lunga e riducono la produttività del tuo commercialista. Il contabile potrebbe non dirtelo, ma devi rendere le sue attività più semplici e veloci.

Il software enterprise è in grado di gestire soluzioni relative alla contabilità e all’area finanziaria che pongono fine alle domande sulla gestione di conti, debiti e tasse senza intoppi e riducono il carico di lavoro del tuo team di contabilità

La gestione dell’inventario è nel caos

Un altro segno del fatto che ottenere un software enterprise sia una necessità è che spesso la gestione dell’inventario è nel caos. I prodotti non vengono aggiornati regolarmente. I prodotti attualmente disponibili sono mostrati come non disponibili e viceversa. In breve, non puoi gestire molto bene il tuo inventario. Succede quando gestisci molti prodotti e non conti o gestisci l’inventario su base regolare. Oppure succede quando il tuo inventario non è integrato con il software del sistema di fatturazione.

Possedere un software aziendale semplifica molto questa operazione, ogni volta che un prodotto viene venduto, l’inventario riduce automaticamente il conteggio delle scorte, in modo da poter ottenere un conteggio accurato delle scorte per l’inventario che si sta gestendo.

Gestione IT non così semplice

L’uso di più software e di più sistemi può essere un incubo per il reparto IT. Gestire e integrare tutti gli applicativi l’uno con l’altro può risultare molto complicato se si utilizza un software diverso per tutto. In particolare diventa quasi impossibile incrociare i dati e ottenere una visione integrata e complessiva dei tuoi dati aziendali, in particolare quando essi attraversano diversi comparti.

Il tuo sistema non è mobile

Devi portare il tuo laptop ovunque tu vada per la tua gestione aziendale? Ti occupi di leggere e-mail, elaborare ordini e gestire cose sul tuo laptop anche quando sei fuori ufficio? Bene, allora considera che siamo nel 2020 e la mobilità è la nuova tendenza! Diventa mobile per gestire la tua attività e tutto ciò che è connesso!

Il software enterprise offre la soluzione per gestire i dati di sistema dal telefono e dal desktop. Immagina di gestire tutto direttamente dal tuo telefono mentre sei seduto a casa tua, sorseggiando un sorso di caffè! Questo è un motivo valido per passare al software enterprise, no?

Bene, l’elenco potrebbe continuare all’infinito, ma ora vogliamo elencare solo i motivi principali che frustrano la maggior parte dei proprietari e degli imprenditori. Quindi, questi sono alcuni dei principali segni che dovresti considerare e dare al tuo sistema aziendale un grande aggiornamento e aiutarlo a funzionare come un orologio svizzero.

Se sei preoccupato per il tuo budget di sviluppo software, puoi prendere in considerazione Liferay per lo sviluppo del tuo portale, poiché è open source e gratuito, i suoi servizi sono anche relativamente più economici. Assumi una società di consulenza Liferay per sviluppare il tuo portale aziendale. Liferay è stato premiato da Gartner come Leader per il nono anno nel Magic Quadrant 2019 per piattaforme digitali di esperienza (DXP).