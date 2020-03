Traghetti e Collegamenti per l’isola del Giglio

Le grigie giornate invernali ti fanno sognare le vacanze estive e hai pensato all’isola del Giglio come destinazione per il meritato relax balneare?

Ottima scelta! Questa incantevole isola dell’arcipelago toscano è in grado di affascinare tutti i viaggiatori con i suoi scorci da cartolina ed è comoda da raggiungere da qualsiasi località. Prendi carta e penna ed inizia a pianificare la tua vacanza sotto il sole: andiamo a scoprire insieme tutti i traghetti ed i collegamenti per il Giglio.

Per raggiungere Giglio Porto, unico approdo per chi sbarca sull’isola, devi imbarcarti a Porto Santo Stefano, situato a circa 35 km da Grosseto, sulla penisola dell’Argentario. Dal molo di Porto Santo Stefano partono i traghetti della Toremar e della Maregiglio, le due compagnie di navigazione cui sono affidati i collegamenti marittimi tra la Toscana continentale e l’isola del Giglio.

Porto Santo Stefano e Giglio Porto distano tra loro 18 km ed entrambe le compagnie collegano le due località con più corse giornaliere, la cui frequenza aumenta durante i mesi estivi ed in particolare durante il picco di alta stagione compreso tra l’inzio di Luglio e Ferragosto. La durata della traversata è di circa 1 ora con tariffe che variano a seconda che si viaggi in bassa, media oppure alta stagione.

Entriamo nel dettaglio andando a scoprire gli orari dei traghetti Toremar. Nei mesi invernali questa compagnia effettua tre viaggi al giorno con partenza da Porto Santo Stefano alle ore 07.30; 15.00 e 19.00. A partire da Giugno le corse giornaliere diventano 5 con partenza alle ore 07.30; 10.30;13.30;16.30 e 19.30. Interessante è la tariffa “parti prima” che permette di viaggiare sui traghetti Toremar imbarcandosi con orario antecedente a quello prenotato, disponibilità di posti a bordo permettendo. Le tariffe passeggeri vanno da un minimo di Euro 11,60 per la bassa stagione ad un massimo di Euro 13.39 per l’ alta stagione; imbarcare una macchina di piccole o medie dimensioni può costare da un minimo di Euro 40,72 ad un massimo di Euro 47,97. I bambini fino a 4 anni viaggiano gratis, mentre è prevista una tariffa scontata del 50% per i passeggeri fino ai 12 anni. Per i gruppi con più di 18 persone sono offerte tariffe agevolate ed una gratuità. La compagnia Maregiglio, a seconda del periodo, propone dalle 2 alle 6 corse giornaliere i cui biglietti puoi prentoare su https://www.traghettigiglio.it, con orari che variano a seconda che si viaggi durante la settimana lavorativa o nel week end. In alta stagione il prezzo per ciascun passeggero adulto è di 13 Euro a tratta (26 Euro andata e ritorno) mentre un’autovettura di piccole o medie dimensioni costa 46 Euro a tratta.

Anche Maregiglio propone tariffe scontate per i bimbi, che viaggiano gratis fino ai 4 anni e pagano 9 Euro a tratta fino agli 11 anni compiuti. Entrambe le compagnie marittime permettono quindi di raggiungere comodamente l’isola del Giglio con una vasta offerta di corse durante l’ arco della giornata. Non ti resta che preparare il costume da bagno e prenotare. Ma attenzione: ricorda che in alta stagione puoi sbarcare sull’ Isola del Giglio con la tua auto ma solo pagando una tassa di circolazione.