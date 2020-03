Il fenomeno della tossicodipendenza è in continuo aumento e, pertanto, ci sono sempre più persone che s’informano su come aiutare una sorella tossicodipendente perché desiderano sapere cosa fare per liberarla dalla dipendenza da droga.

Chi desidera aiutare una sorella tossicodipendente a risolvere il suo problema, non di rado incontra delle difficoltà perché si ritrova ad avere a che fare con una persona che difficilmente è disposta ad affrontare l’argomento, che trova mille scuse per evitare il discorso, oppure che fa di tutto per sminuire la gravità della situazione.

Nonostante la sua reticenza ad ammettere il suo problema con la droga, però, non bisogna arrendersi ma è necessario continuare ad insistere in tutti i modi possibili, finchè non si riesce ad abbattere quel “muro di incomunicabilità” che ha innalzato per allontanare chiunque voglia darle una mano.

Affrontare i vari ostacoli che la sorella tossicodipendente potrebbe avanzare, senza il giusto supporto, non è semplice e quindi è meglio rivolgersi subito ad esperti in grado di risolvere un problema di questo tipo.

Il Centro per Tossicodipendenti Narconon Gabbiano, attivo dal 1988, è specializzato nel settore del recupero dalla tossicodipendenza ed offre il proprio supporto a tutti coloro che desiderano sapere come aiutare una sorella tossicodipendente.

Nel tentativo di convincere la sorella tossicodipendente a farsi aiutare, spesso, si tentano diverse strade: alcune volte provano a parlarle in modo ragionevole, per indurla ad aprirsi ed accettare l’aiuto; altre volte, invece, assumono un tono più rigido, nella speranza di riuscire a scuoterla e farle capire che l’unica opportunità che gli viene concessa è quella di curarsi.

Purtroppo, però, ciò potrebbe anche non accadere mai e, pertanto, onde evitare che vada avanti a fare uso di droga e peggiorare la situazione è meglio non perdere più altro tempo e rivolgersi subito ad esperti.

Gli operatori del Centro Narconon Gabbiano sono in grado di parlare con il proprio caro, fargli ammettere che ha un problema di tossicodipendenza e che necessita di essere aiutato.

Se necessario, sono disponibili ad affiancare la famiglia, anche a domicilio, con lo scopo di convincere il proprio caro ad ammettere di avere un problema di tossicodipendenza e che necessita d’aiuto.

